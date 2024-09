Elisabeta Lipă se îndreaptă spre politică! Șefa sportului și-a depus candidatură pe listele PSD

Elisabeta Lipă, fostă mare canotoare și lider de frunte în sportul românesc, își îndreaptă atenția către cariera politică, și intenționează să candideze pentru un loc în Parlament pe listele Partidului Social Democrat (PSD) la alegerile din 1 decembrie.

Potrivit gsp.ro, Elisabeta Lipă ar dori să obțină un loc la Senat sau la Camera Deputaților, având sprijinul președintelui PSD, Marcel Ciolacu, care a confirmat că Lipă va fi inclusă pe listele partidului. Acesta a declarat: „Nu am avut cu dânsa o discuție în acest sens. Va fi pe listele Partidului Social Democrat. Doamna Lipă e una dintre emblemele sportului românesc, o suceveancă”. Recent, Lipă a fost numită vicepreședintă a PSD pe probleme de sport, un post nou creat în organigrama partidului, având scopul de a o integra în conducerea acestuia.

Trecerea de la sport la politică

La momentul actual, Elisabeta Lipă deține trei funcții de conducere în sportul românesc: președinta Autorității Naționale pentru Sport (ANS), președinta Federației de Canotaj și vicepreședinta Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR). Totuși, se așteaptă ca ea să renunțe la poziția de președinte al ANS în săptămânile următoare, în încercarea de a-și asigura un loc în Parlament.

În contextul unei popularități crescute, în urma gestionării delegației României la Jocurile Olimpice de la Paris, Lipă își va desfășura campania pe listele PSD din județele Botoșani sau Suceava, iar în unele discuții a fost menționată și posibilitatea candidaturii sale în București.

”Intru în această competiție politică pentru că doar prin implicare putem schimba lucrurile în bine. Am găsit toată susținerea domnului Ciolacu, care știe că sunt o persoană incomodă. Am ieșit pe ușă, am intrat pe geam”, a afirmat Lipă în cadrul congresului PSD din luna august.