Canotorii români, 18 medalii de aur și locul 1 la Seniori

Canotorii români înregistrează o nouă victorie excepțională. Sportivii au câștigat nu mai puțin de 18 medalii de aur și s-au clasat pe locul 1 la Seniori, la Regata Internațională Memorial Paolo d’Aloja, eveniment ce a avut loc în weekend-ul trecut, la Piediluco Italia, și care a marcat începutul sezonului competițional 2022 în canotaj.

La startul competiției au fost prezente 21 de națiuni care acum testează acum echipajele înainte de Campionatele Europene și Mondiale. România a avut un start extraordinar, clasându-se pe prima poziție în clasamentul seniorilor cu 18 medalii de aur, 6 de argint și 3 de bronz câștigate în cele două zile ale competiției.

„Sunt mulțumită de felul în care s-au prezentat sportivii la începutul acestui nou sezon competițional. Au demonstrat că sunt formă bună după un cantonament lung desfășurat în Italia. Îi felicit pentru rezultatele pe care le-au obținut, atît pe ei cât și pe antrenori și întreg staff-ul tehnic. Sacrificiul lor nu este ușor, având în vedere că au stat în cantonament vreme de 3 luni, departe de casă și de familii. Se întorc însă în România cu 18 medalii de aur, 6 de argint și 3 de bronz după două zile de competiție. Această Regată de la Piediluco se află la a cincea ediție și suntem pe primul loc la seniori în fața principalului nostru competitor pe plan european, Italia. De la un an la altul tot mai multe națiuni participă la această Regată, tocmai pentru a se compara cu gradul de pregătire al sportivilor români și italieni la începutul sezonului competițional. Anul acesta au fost aliniate la start echipaje din 21 de țări. Sunt mulțumită că prin participarea noastră constantă am ridicat stacheta și nivelul competitional și am contribuit astfel la popularitatea competiției”, declară Elisabeta Lipă, Președintele Federației Române de Canotaj.

Cu ocazia Regatei Internaționale Memorial Paolo d’Aloja din Italia s-au testat și noi combinații de sportivi pentru diferite probe și bărci.

Rezultatele canotorilor

Sâmbătă, 9 aprilie, 9 echipaje românești au obținut medalii de aur, 2 medalii de argint și 1 medalie de bronz.

Simona Radiș și Ancuța Bodnar au concurat în proba de dublu vâsle feminin și au cucerit aurul.

Marius Cozmiuc și Sergiu Bejan au compus barca de dublu rame masculin care a urcat pe primul loc al podiumului, câștigând medalia de aur.

La simplu vâsle masculin, Mihai Chiruță a câștigat medalia de aur.

În proba de patru rame feminin, întreg podiumul a fost ocupat de sportivele noastre, după cum urmează:

Aur: Mădălina Bereș, Iuliana Buhuș, Maria Magdalena Rusu, Amalia Bereș

Argint: Gianina Elena Beleagă, Roxana Iuliana Anghel, Mădălina Hegheș, Elena Logofătu

Bronz: Adriana Ailincăi, Maria Tivodariu, Cristina Georgiana Popescu, Ioana Mădălina Moroșan.

În proba de patru rame masculin, aurul a fost cucerit de Mihăiță Vasile Țigănescu, Mugurel Semciuc, Ștefan Berariu și Florin Lehaci, în vreme ce Andrei Petrișor Axintoi, Alexandru Gherasim, Andrei Mândrilă și Alexandru Laurențiu Danciu au câștigat argintul.

La patru vâsle feminin, Emanuela Ionela Ciotău, Cristina Florentina Druga, Roxana Alexandra Ungureanu și Patricia Andreea Cireș au câșigat medalia de aur.

În proba de 8+1 masculin, Alexandru Chioseaua, Claudiu Neamțu, Florin Ceobanu, Constantin Radu, Cristi Ilie Pîrghie, Constantin Adam, Florin Arteni Fîntînariu, Alexandru Cosmin Macovei și Adrian Munteanu au terminat cursa pe locul 1.

La dublu rame feminin, Ioana Vrînceanu și Denisa Tîlvescu au câștigat aurul.

Florin Bogdan Horodișteanu, Andrei Sebastian Cornea, Ioan Prundeanu și Marian Florin Enache au compus barca de patru vâsle masculin medaliată cu aur.

Duminică, 10 aprilie, sportivii Federației Române de Canotaj și-au îmbogățit palmaresul cu 9 medalii de aur, 4 medalii de argint și 2 medalii de bronz.

Argint la dublu rame feminin pentru Iuliana Buhuș și Magdalena Rusu.

Aur pentru Ionela Cozmiuc la simplu vâsle categorie ușoară feminin.

La patru rame feminin, toate medaliile au fost cucerite de sportivele noastre, după cum urmează:

Aur pentru Ioana Vrînceanu, Amalia Bereș, Mădălina Bereș și Denisa Tîlvescu.

Argint pentru Gianina Beleagă, Alina Maria Baletchi, Mădălina Hegheș, Elena Logofătu.

Bronz pentru Adriana Ailincăi, Maria Tivodariu, Cristina Popescu, Ioana Moroșan.

Aur pentru Ștefan Berariu și Florin Lehaci în proba de dublu rame masculin.

Aur pentru Simona Radiș și Ancuța Bodnar la dublu vâsle feminin.

Aur la patru vâsle feminin pentru Emanuela Ciotău, Cristina Druga, Ionela Cozmiuc și Patricia Cireș.

În proba de patru rame masculin, Mihăiță Țigănescu, Mugurel Semciuc, Marius Cozmiuc și Sergiu Bejan au câșigat medalia de aur.

Bărcile de 8+1 feminin au fost compuse de sportive din mai multe țări:

Gianina Beleagă, Roxana Anghel, Mădălina Hegheș, Elena Logofătu, Adriana Ailincăi, Maria Tivodariu, Cristina Popescu, Ioana Moroșan, Victoria Petrean au încheiat cursa pe locul 1.

Mădălina Bereș, Iuliana Buhuș, Magdalena Rusu, Amalia Bereș și Adrian Munteanu (cârmaci) au concurat alături de sportive din Italia și au terminat cursa pe locul 2.

La patru vâsle masculin, Bogdan Horodișteanu, Andrei Cornea, Ioan Prundeanu și Florin Marian Enache au câștigat medalia de argint.

Mihai Chiruță a reușit să îl învingă pe campionul olimpic de la Tokyo și să obțină medalia de aur la simplu vâsle masculin.

Două echipaje românești pe podium la 8+1 masculin:

Aur: Mihăiță Țigănescu, Mugurel Semciuc, Andrei Mândrilă, Laurențiu Danciu, Marius Cozmiuc, Sergiu Bejan, Ștefan Berariu, Florin Lehaci, Victoria Petreanu.

Bronz: Alexandru Chioseaua, Claudiu Neamțu, Florin Ceobanu, Constantin Radu, Cristi Pîrghie, Constantin Adam, Florin Arteni Fîntînariu, Alexandru Cosmin Macovei, Adrian Munteanu.

