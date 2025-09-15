Grecia revine pe podium după 16 ani! Final dramatic cu Finlanda în lupta pentru bronz

Elenii au câștigat cu 92-89 finala mică de la EuroBasket 2025, după un meci în care nordicii au ratat egalarea în ultimele secunde.

Grecia a reușit să obțină prima medalie la un Campionat European de baschet după o pauză de 16 ani. Naționala pregătită de Vassilis Spanoulis a învins Finlanda cu 92-89, într-o finală mică plină de emoții disputată la Riga, Letonia.

Meciul a început sub controlul elenilor, care au profitat de forța lui Giannis Antetokounmpo și de un joc colectiv bine așezat. La pauză, tabela indica 48-34 pentru Grecia, iar totul părea să curgă spre o victorie clară.

Final incendiar: Finlanda a ratat egalarea la ultima fază

În repriza secundă, Spanoulis și-a văzut echipa grăbind unele acțiuni, lucru speculat de nordici. Finlanda a revenit treptat, iar finalul a fost pe muchie de cuțit.

Cu 5 secunde rămase, Elias Valtonen a primit trei aruncări libere la scorul de 90-87 pentru Grecia. A transformat primele două, dar a ratat-o pe a treia. Mikael Jantunen a recuperat ofensiv, însă nu a reușit să înscrie. Faultat imediat, Antetokounmpo a închis meciul de la linia de libere, aducând victoria și medalia de bronz.

Giannis a fost omul partidei, cu 30 de puncte, 17 recuperări și 6 pase decisive. L-au secondat Tyler Dorsey (20 de puncte) și Vassilis Toliopoulos (15 puncte).

De partea cealaltă, Finlanda a fost susținută de Lauri Markkanen (19 puncte, 10 recuperări) și Elias Valtonen (18 puncte).

Grecia, a 6-a medalie europeană din istorie

Succesul de la Riga a adus Greciei a șasea medalie din palmaresul EuroBasket: două de aur (1987, 2005), una de argint (1989) și trei de bronz (1949, 2009, 2025).

Pentru Finlanda, locul 4 reprezintă cea mai bună performanță din istoria baschetului masculin.

Drumul Greciei la EuroBasket 2025 a inclus victorii importante cu Italia, Spania și Lituania, dar și eșecul dureros din semifinale cu Turcia (68-94). În schimb, Finlanda a surprins prin eliminarea Serbiei și a ajuns în premieră atât de aproape de podium.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!