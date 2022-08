Speranțele campionului mondial Cătălin Chirilă pentru Jocurile Olimpice

Sportivul român Cătălin Chirilă a declarat că medalia de aur obţinută duminică la Campionatele Mondiale de la Halifax îi dă speranţe foarte mari pentru Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024.



Cătălin Chirilă a reînnodat tradiţia campionilor legendari la canoe simplu, de la Simion Ismailciuc şi Ivan Patzachin la Aurel Macarencu, după aurul şi argintul cucerite la Mondialele de la Halifax în probele de 1.000 şi 500 m, iar marele său obiectiv devine acum Jocurile Olimpice 2024 de la Paris.



Chirilă, de la CSA Steaua, a refăcut punţile, după o aşteptare neverosimilă de 36 ani, către marile victorii la canoe simplu, ultimul titlu mondial fiind cucerit de Aurel Macarencu în 1986.



După ce a încheiat parteneriatul la canoe dublu cu Victor Mihalachi, care s-a retras, cu un loc cinci la JO de la Tokyo la 1.000 m, Chirilă s-a pregătit exclusiv pentru proba de simplu din toamna trecută şi a reuşit într-un timp foarte scurt să se aşeze la masa marilor campioni în proba de 1.000 m, precum brazilianul Isaquias Santos, campionul olimpic de la Tokyo şi multiplu campion mondial, şi cehul Martin Fuksa, cu cinci medalii de argint la Mondiale pe această distanţă, precum şi trei titluri europene.



”Eu când am plecat către Canada, mi-am spus un singur lucru, am dorit să fac spectacol. Ştiam că sunt nou printre ei, unora dintre adversari le-am atras atenţia, le-am câştigat interesul, unii poate m-au subestimat şi eu îmi doream să fac spectacol. Ştiam că acum la început pot face o figură frumoasă. Dar sincer vorbind, nu mă aşteptam chiar la aur. Îmi doream medalii, pentru că la Cupa Mondială am concurat cu aceiaşi sportivi şi am văzut că se poate. Nimeni nu este de neînvins până la urmă şi se poate câştiga cea mai strălucitoare medalie, cum s-a văzut. Cred că abia mâine o să realizez exact ce am făcut. Dar sentimentul, întâiul sentiment, cum am coborât din barcă, a fost formidabil. Pur şi simplu gândul că sunt campion mondial îmi dă speranţe foarte mari pentru Jocurile Olimpice de la Paris”, a declarat Cătălin Chirilă pentru Agerpres.

Felicitări de la Guvern pentru Cătălin Chirilă

Prim-ministrul Nicolae Ciucă l-a felicitat pe canoistul Cătălin Chirilă pentru performanţele extraordinare obţinute la Campionatele Mondiale din Canada, subliniind că acesta „continuă drumul de aur deschis de legendarul Ivan Patzaichin”.



„Zile de sărbătoare pentru sportul românesc graţie performanţelor extraordinare obţinute de canoistul Cătălin Chirilă, la Campionatele Mondiale de Canoe Sprint din Canada. Canoistul nostru rescrie istoria canoei româneşti şi continuă drumul de aur deschis de legendarul Ivan Patzaichin. Îl felicit din toata inima pe Cătălin Chirilă pentru rezultatele remarcabile obţinute la capătul multor ani de muncă şi îi doresc mult succes mai departe! Îi felicit pe antrenori şi familia fără a căror susţinere aceste performanţe nu ar fi fost posibile! Asemenea celorlalţi campioni ai României, Cătălin este un model pentru generaţia tânără! Suntem mândri de campionii noştri!”, a transmis Ciucă, potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a Guvernului.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!