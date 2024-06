COMUNICAT DE PRESĂ

Prima ediție a Crosului „Bucuria alergării cu Invictus”, va avea loc sâmbătă, 22 iunie, începând cu ora 08.30, în Parcul Municipal Vest din Ploiești.

Evenimentul sportiv, desfășurat sub egida programului Ploiești #LetsPLAY Capitala Tineretului din România 2024, are ca scop promovarea unui stil de viață sănătos, a sportului de masă și a spiritului Invictus, asociație a militarilor români răniți, în teatrele de operațiuni din Irak și Afganistan, aflată sub Înaltul Patronaj Regal al Prinicipelui Radu al României.

Printre alergătorii așteptați la start se numără și militari din cadrul Bazei 2 Logistică „Valahia”, dar și INVICTUȘII – militari răniți ori care s-au îmbolnăvit în urma participării la acțiuni militare, misiuni și operații, și care, prin intermediul sportului, au reușit să se reintegreze activ în viața românească.

Pe toată durata evenimentului, concurenții și spectatorii vor putea să afle informații despre profesia militară la standurile de prezentare ale Centrului Militar Județean Prahova și Colegiului Liceal Militar „Dimitrie Cantemir” si AMVVD Prahova, dar si ale Asociatiilor pentru persoane cu dizabilitati din Prahova.

De asemenea, militarii răniți vor organiza ateliere de tir cu arcul, canotaj la ergometru, ciclism, handbike, câteva din sporturile la care ei reprezintă România, la competițiile naționale și internaționale.

Nu în ultimul rând, specialiști din cadrul Ministerului Apărării Naționale și din alte instituții partenere vor prezenta tehnici de prim ajutor.

Participarea la eveniment este FĂRĂ TAXĂ, iar înscrierile se pot face până în data de 22.06.2024, ora 08.00, accesând link-ul https://www.invictusromania.ro/crosul-bucuria-alergarii-cu-invictus-editia-i/.

Programul de desfășurare este următorul:

08.30 – Intonarea Imnului Național;

09:00 – Cursa Ploiești Capitala Tineretului, 5 km, 18 +; – Crosul Bucuria alergării cu Invictus, 10 km, 18+;

10:00 – Alergarea Eroilor Invictus, 500 m, se adresează persoanelor cu nevoi speciale, în alergare sau cu fotoliul rulant;

10:20 – Cursa Bucuriei, 600 m, copii 7-10 ani. Aceștia pot fi însoțiți și de către părinți;

10:40 – Cursa Junior, 1,2 km, copii 11-13 ani;

11:00 – Cursa Licean, 3 km, copii 14-18 ani;

11:15 – Program artistic

11:30 – Tombolă premii

11:35 – Program artistic

În data de 22 iunie, în intervalul orar 07.00 – 13.00, anumite zone din parc vor fi restricționate pentru a permite desfășurarea evenimentului

Evenimentul este organizat de :

Primăria Municipiului Ploiești, Fundația Județeană pentru Tineret Prahova, Asociația EUROSpirit, Asociatia Cultural Educativă pentru Protejarea și Promovarea Patrimoniului Tehnic, Științific și Istoric („Suntem România!”), Asociația „START NOW”, Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești și Invictus România.

INVICTUS și Suntem România

