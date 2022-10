Alexia Putellas, câștigătoarea Balonului de Aur feminin

Căpitanul echipei feminine FC Barcelona, Alexia Putellas, este marea câștigătoare a Balonului de Aur 2022, la fotbal feminin.

Mijlocașul, în vârstă de 28 de ani, care a câștigat premiul anul trecut, a suferit o accidentare la ligamentele încrucișate anterioare în vară și a ratat campania Spaniei la Euro 2022.

Înainte de accidentare, Putellas a fost cea mai bună marcatoare din Liga Campionilor pentru Barca în sezonul trecut, cu 11 goluri în 10 meciuri.

Atacantul lui Arsenal, Beth Mead, s-a clasat pe locul al doilea, iar atacantul lui Chelsea, Sam Kerr, pe locul al treilea.

„Sunt foarte fericită să mă întorc aici. Adevărul este că, acum un an, mi-am propus să devin și mai bună.

Fără echipa mea, nu aș fi putut reuși asta. Așa că le mulțumesc colegelor prezente în sală, antrenorilor, staff-ului tehnic. Toți muncesc din greu în fiecare zi.

Mulțumesc clubului și președintelui, este un privilegiu să pot juca la Barcelona, Camp Nou mi-a arătat întotdeauna toată afecțiunea”, a declarat Putellas.

The speech of Alexia Putellas, the back-to-back Women's Ballon d'Or winner 💬#ballondor pic.twitter.com/o11kze5yoZ — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

