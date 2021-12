Un dulap metalic, aditia perfecta in casa ta! Iata situatiile in care poate fi util!

Amenajarea spatiului locuibil da de furca multora. Sa stii cum sa ocupi eficient fiecare metru patrat dintr-o incapere este o provocare, pe care unii reusesc sa o ridice la rangul de arta. Fiecare casa are nevoie de o mobila in care sa poti depozita in siguranta produsele chimice, medicamentele, obiectele de curatenie, documentele importante sau orice alte echipamente casnice. Un dulap metalic este o achizitie inspirata, care isi va indeplini cu succes rolul depozitarii obiectelor pe care le folosesti uzual in locuinta personala.

Ideal pentru protejarea tuturor documentelor

dulap metalic

Structura robusta iti va oferi avantajul suprem de a-l utiliza vreme indelungata, fara a fi nevoie de reparatii sau alte interventii de intretinere. Daca sub acoperisul casei ti-ai deschis si o mica afacere, un birou de consultanta sau de proiectare, atunci acest mobilier metalic va fi solutia ideala pentru organizarea documentelor tale. Hartiile, plansele, proiectele, contractele, precum si actele esentiale isi vor gasi rapid un loc potrivit intr-un dulap metalic.

Dulapul ignifug, siguranta maxima

Pe langa acest aspect, un dulap ignifug va proteja pana la 6 ore documentele din interior, in cazul unui incendiu. E bine sa iei in calcul si astfel de riscuri, investind intr-o piesa de mobilier care sa ofere protectie completa actelor sau obiectelor de maxima importanta. Modelele cu seif inclus sunt, de asemenea, solicitate frecvent de administratorii de firme. Asa ca, daca lucrezi de acasa sau ai decis sa pornesti o activitate pe cont propriu, pregateste in biroul tau si un loc pentru acest mobilier practic si profesional.

Obiectele de curatenie nu au fost nicicand mai bine organizate

Detergentii, balsamurile, inalbitorii, detartrantii, buretii, galeata, mopul, aspiratorul, matura, manusile sau orice alte produse utilizate la igienizarea suprafetelor vor fi organizate intr-un singur loc, fara a mai sta imprastiate prin toata casa. Posibilitatea de a inchide usa cu cheia este un atu, mai ales daca ai copii sau animalute de companie. Curiozitatea lor se va opri la usile dulapului, acestia nemaiputand cotrobai in interior. Riscurile de a se accidenta sau de a-si face rau vor fi eliminate din start.

Nu uita nici de medicamente

Medicamentele si aparatura medicala de dimensiuni reduse pot fi si ele stocate in siguranta intr-un dulap metalic. Vor fi ferite de umezeala, deteriorare si de ochii curiosilor.

Iti place sa mesteresti? Uneltele pe unde le-ai ascuns?

Sculele si uneltele sunt nelipsite din orice locuinta. Nu-i asa ca te-ai saturat sa tii balconul sau debaralele blocate cu tot felul de ustensile? Organizeaza-le in acelasi loc, prin intermediul unui dulap proiectat special pentru acest scop. Salveaza cat mai mult spatiu din casa ta, asezand in ordine obiectele intrebuintate la reparatii, intretinere sau gradinarit.

Imbina utilul cu esteticul rapid si usor, cu ajutorul unui dulap metalic

Aceasta piesa poate fi integrata in casa, fara a afecta aspectul estetic si fara a face nota discordanta cu restul mobilierului. Dimensiunile variate, politele reglabile pe inaltime si compartimentarea generoasa ii vor asigura o intrebuintare practica, indiferent de situatie. Amplaseaza-l in orice incapere doresti si profita de toate avantajele pe care ti le aduce.

Cu usi batante sau glisante, modelele din oferte iti vor starni interesul inca de la prima vizionare. Aspectul modern, compartimentarea extrem de practica si structura rezistenta vor face investitia ta una inteligenta, de care nu vei regreta. Adu un dulap metalic de la Viamond.ro in casa ta si scapa de grijile legate de organizarea, depozitarea si siguranta obiectelor speciale!

The post Un dulap metalic, aditia perfecta in casa ta! Iata situatiile in care poate fi util! appeared first on casamea.ro.