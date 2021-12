Transnistria 2021, politica anilor `30: violențe, tortură și șantaj

Transnistria în anul 2021 se comportă cu locuitorii din mica regiune dintre Basarabia și Ucraina ca și cum ar fi revenit la politica anilor ’30 din Europa.

Situația drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova nu a înregistrat progrese și rămâne una dintre restanțele autorităților constituționale de la Chișinău, dar și a forurilor internaționale. Cel puțin asta arată raportul pentru anul 2021 prezentat de Asociația Promo-LEX.



Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și non-profit din Republica Moldova.



Misiunea Promo-LEX este dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile.



Tortura, răpirea și folosirea oamenilor drept ostatici pentru obținerea concesiilor politice au marcat anul 2021, în stânga Nistrului.

Aceasta este concluzia raportului prezentat marți de Asociația Promo-LEX, care s-a documentat în privința respectării drepturilor omului în regiunea transnsitreană a Republicii Moldova.

Potrivit experților, situația în teritoriul controlat de separatiști nu s-a îmbunătățit cu nimic în acest an, iar autoritățile de la Chișinău nu se implică activ atunci când regimul de la Tiraspol atentează brutal la viața, integritatea și libertățile fundamentale ale cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului.



Cele mai grave probleme identificate pentru 2021 sunt impunitatea totală pentru fapte care afectează grav drepturile omului, instalarea unor noi posturi de control, interdicții de acces în regiune, lipsa accesului la deținuți, decese în condiții dubioase, limitarea libertăților fundamentale (libera exprimare sau asociere), lipsa remediilor efective, etc.



„Federația Rusă rămâne responsabilă pentru situația drepturilor omului în acest teritoriu al Republicii Moldova, deoarece influențează administrația de facto de la Tiraspol, pe care a continuat să o susțină politic, economic și militar”, se menționează în raportul Asociației.

Marea problemă a regiunii transnistrene rămâne, în plan juridic internațional, impunitatea.

Impunitatea Transnistrei înseamnă că regimul secesionist de la Tiraspol, nerecunoscut de comunitatea internațională, profită de statutul de regiune necontrolată de autoritățile constituționale ale statului moldovenesc din care insistă să se rupă și comite abuzuri ce nu au cum să fie sancționate.

Hârtia de turnesol ce probează caracterul nelegitim și antidemocratic al autoproclamatei republici nistrene este încălcarea permanentă a drepturilor omului, constată Ion Manole, președintele organizației Promo-LEX, una dintre puținele organizații neguvernamentale care monitorizează drepturile omului în regiunea transnistreană.



Promo-LEX atrage atenția că persoanele private de libertate acolo sunt deținute în condiții inumane, iar situația s-a înrăutățit considerabil din cauza pandemiei COVID-19.

În acest sens, au fost instalate în mod abuziv cel puțin 37 de posturi ilegale de control, fiind blocat accesul populației și agenților economici în regiune. Deși ulterior, numărul posturilor a fost redus la 11, situația cu privire la libertatea circulației rămâne a fi una problematică.



Totodată, rata de încarcerare rămâne a fi cea mai mare din Europa, depășind de circa patru ori media europeană, relatează timpul.md.

Adrian Glijin este un caz exemplu pentru Transnistria anului 2021 care aplică politica anilor ’30



Un caz emblematic în acest sens este cel al lui Adrian Glijin, un bărbat de 41 de ani, care a fost răpit în octombrie 2020 de către un grup de securiști separatiști. Adrian Glijin a fost săltat pe un câmp din apropierea localității Cuzmin, raionul Camenca.



Glijin este acuzat de milițieni de ”trădare de patrie” și riscă până la 20 de ani de detenție. Timp de un an, mama lui Adrian Glijin a făcut nenumărate demersuri către forțele de la Tiraspol ca să-și vadă fiul, dar nu a obținut nici o dovadă că fiul ei este viu și sănătos.



„Cu părere de rău, din partea ”Transnsitriei” nu am nicio informație și cu părere de rău nu am dreptul să iau un avocat din Moldova ca să poată activa acolo. Avocatul din ”Transnsitria” am ajuns la cazul că el nu cunoaște nimic acum despre feciorul meu. Mai mult, ei motivează că e carantină și nu permit să-l viziteze” a spus mama lui Adrian Glijin,Vera Glijin.



Regimul de la Tiraspol este unul absolut nelegitim și mafiot ce convine de minune Rusiei care se poate folosi oricând de acest teritoriu ca un ghimpe în coasta Ucrainei sau a Republicii Moldova.



Ba mai mult, analiștii militari spun că Transnistria ar putea fi folosită în tentativa de ocupare a sudului Ucrainei, pentru a încercui Odessa.



Sub protecția Rusiei, metodele folosite de autoritățile de la Tiraspol sunt cele ale zbuciumaților ani `30 din Europa când crima, tortura, amenințarea și șantajul erau cel mai des folosite în politică.

Istoria se repetă chiar lângă noi!