Echinocțiul de toamnă va avea loc luni, 22 septembrie, la ora 21:19, marcând momentul în care Soarele traversează ecuatorul ceresc, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. Fenomenul aduce zi și noapte de durată egală, indiferent de latitudine, cu excepția zonelor polare.

În emisfera nordică începe scurtarea treptată a zilelor, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie, în timp ce în sud se instalează primăvara. La latitudinea României, Soarele va culmina la aproximativ 45° deasupra orizontului la amiază.

România va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie, când ceasurile se vor da înapoi cu o oră. Ziua de 26 octombrie va fi, astfel, cea mai lungă din an, având 25 de ore.

Deși Parlamentul European a votat în 2019 eliminarea schimbării sezoniere a orei, măsura nu a fost încă aplicată, fiecare stat urmând să decidă individual, dacă păstrează ora de vară sau pe cea standard.

