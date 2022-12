Tipuri de lentile de contact și cui le sunt recomandate

Lentilele de contact sunt o alternativă excelentă pentru aproape toate persoanele care se confruntă cu probleme de vedere și nu doresc să poarte ochelari în fiecare zi. Există o diversitate de tipuri disponibile. De aceea, pentru a face o alegere potrivită este necesar să vizitezi mai întâi un optometrist și să obții prescripția pe baza căreia poți face achiziția. Un astfel de specialist îți va evalua sănătatea ochilor și îți va oferi recomandări inclusiv în ceea ce privește întreținerea corespunzătoare a lentilelor de contact.

Află mai multe despre materialele, construcția și caracteristicile acestor dispozitive medicale în cele ce urmează. Poți opta pentru diverse tipuri de lentile de contact în funcție de anumite criterii.

Tipul de purtare

Până în anul 1979, persoanele care purtau lentile de contact erau nevoite să le îndepărteze și să le igienizeze în fiecare seară. În zilele noastre, lucrurile s-au schimbat, existând două tipuri de lentile în funcție de tipul de purtare pe care îl permit:

Lentile de contact cu purtare zilnică pe care va trebui să le îndepărtezi în fiecare seară, să le clătești cu o soluție specifică și să le depozitezi într-o carcasă specială plină cu un lichid care acționează ca un dezinfectant;

Lentile de contact cu purtare extinsă pe care le poți păstra și pe timp de noapte, de obicei pentru șapte zile consecutive.

Există și termenul de purtare continuă care se aplică lentilelor de contact utilizabile pentru maximum 30 de nopți consecutive înainte de a fi îndepărtate. Aceste lentile au de obicei o permeabilitate la oxigen mai mare. Purtarea lor variază ca timp și în funcție de toleranța personală și de recomandările optometristului. [1, 2]

Materialul din care sunt confecționate

Există mai multe tipuri de lentile de contact și în funcție de materialul utilizat pentru confecționarea lor. Vei putea alege lentile de contact:

Moi (soft) – sunt construite din hidrogel și sunt foarte subțiri și maleabile, motiv pentru care sunt confortabile de la prima folosire;

Silicon hidrogel – un tip de lentile moi mai poroase care asigură o oxigenare superioară a corneei și sunt foarte populare datorită nivelului superior de confort pe care îl asigură;

Gaz permeabile – aceste lentile sunt rigide, dar și îndeajuns de poroase pentru a permite oxigenului să ajungă la nivelul ochiului. Principalul lor avantaj este corecția mai puternică pe care o pot asigura, fiind mai indicate pentru astigmatism decât celelalte opțiuni disponibile. Implică o anumit perioadă de acomodare pentru a deveni complet confortabile;

Hibride – o asemenea lentilă are o zonă centrală gaz permeabilă care asigură un nivel de corecție superior și un perimetru din hidrogel sau silicon hidrogel care îmbunătățește confortul experimentat. [1]

Perioada de utilizare

Chiar și atunci când sunt întreținute corespunzător, lentilele de contact trebuie înlocuite frecvent pentru a evita infecțiile oculare care pot fi cauzate de contaminarea lor sau anumite depuneri proteice.

Dacă preferi lentilele moi, vei putea beneficia de următoarele tipuri:

De unică folosință – trebuie purtată o nouă pereche în fiecare zi;

Bilunare – le vei schimba la fiecare două săptămâni;

Lunare, trimestriale sau anuale – lentile pe care le poți folosi pentru o lună, trei luni sau chiar o perioadă mai lungă.

Lentilele gaz permeabile sunt mai rezistente la depozite proteice, motiv pentru care pot fi înlocuite mai rar, uneori la un an sau mai mult. [1]

Construcția

În funcție de modul în care sunt construite, lentilele de contact sunt recomandate pentru anumite vicii de refracție. Se disting următoarele categorii de lentile:

Sferice – asigură aceeași putere de corecție în toate zonele optice ale lentilei și sunt recomandate pentru miopie și hipermetropie;

Torice – în acest caz puterea de corecție variază, fiind lentile potrivite în special pentru cei cu astigmatism;

Multifocale – sunt definite de zone de corecție care variază, fiind alegerea adecvată în special pentru persoanele care suferă de prezbiopie;

Cosmetice – este vorba de lentilele de contact colorate sau cu efecte speciale care nu realizează nicio corecție.

Există o diversitate de tipuri de lentile din care poți alege în funcție de nevoile tale și recomandările optometristului. Prin urmare, este facil să găsești un echilibru ideal între tipul de corecție necesar și nivelul de confort dorit.

Bibliografie:

Liz Segre (english. “Contact Lens Basics: Types of Contact Lenses and More.” All about Vision, All About Vision, 27 Feb. 2019, www.allaboutvision.com/contacts/contact_lenses.htm. Accesat la 12 Dec. 2022.

‌CDC. “Contact Lens Types.” Centers for Disease Control and Prevention, 11 Jan. 2022, www.cdc.gov/contactlenses/contact-lens-types.html. Accesat la 12 Dec. 2022.

The post Tipuri de lentile de contact și cui le sunt recomandate appeared first on casamea.ro.