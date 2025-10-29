Ministerul Apărării Naționale a confirmat, miercuri dimineață, că Statele Unite au notificat România și ceilalți aliați NATO cu privire la o ajustare a efectivelor americane dislocate în Europa

Anunțul vine după ce publicația Kyiv Post a relatat despre o posibilă reducere a trupelor din România, citând surse americane și europene.

Potrivit MApN, măsura face parte dintr-un amplu proces de reevaluare a posturii strategice globale a forțelor armate americane. Decizia prevede oprirea rotației unei brigăzi americane care opera pe Flancul Estic al NATO, cu elemente prezente în mai multe state aliate, între care și România.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat în prealabil despre această redimensionare, iar autoritățile române au menținut un dialog constant cu partenerul american. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne în continuare pe teritoriul național”, precizează instituția, într-un comunicat oficial.

MApN explică faptul că ajustarea vine în contextul noilor priorități strategice anunțate de administrația americană încă din luna februarie, dar și al consolidării semnificative a prezenței NATO pe Flancul Estic. Această întărire a apărării colective permite Statelor Unite să-și redistribuie resursele militare, fără a afecta nivelul de securitate regională.

În momentul de față, în România sunt în misiune aproximativ 2.000 de militari americani. Cel mai mare detașament, de peste 1.700 de militari, este staționat la baza militară de la Mihail Kogălniceanu. La baza de la Deveselu sunt circa 200 de militari care operează scutul antirachetă Aegis Ashore, iar la baza aeriană de la Câmpia Turzii sunt alți peste 100 de militari.

Ministerul subliniază că prezența militară americană în România rămâne una solidă și esențială pentru misiunile aliate de descurajare și apărare. Ministrul Apărării, care va susține declarații de presă la ora 10:15, este așteptat să ofere detalii suplimentare despre impactul concret al acestei decizii asupra cooperării româno-americane în domeniul apărării.

