Separatiștii transnistreni pregătesc incursiuni în Republica Moldova

Un avertisment a venit recent pentru securitatea celui de al doilea stat românesc: separatiștii transnistreni s-ar antrena serios pentru incursiuni militare în Republica Moldova.

Fostul președinte al Comisiei parlamentare pentru securitate, apărare și ordine publică a Parlamentului de la Chișinău, Chiril Moțpan, a tras recent un semnal de alarmă în privința faptului că separatiștii transnistreni desfășoară exerciții militare de amploare lângă orașul Tighina și chiar vor imita atacuri în forță în direcția Căușeni, Varnița, Gura Bâcului și Chișinău.

Aceste manevre militare devin deosebit de periculoase pentru securitatea Republicii Moldova, în contextul amenințărilor de invazie a Federației Ruse în Ucraina, declara acesta.

„ Republica Moldova este într-o situație extrem de dificilă. Pandemia ia vieți, sistemul medical și cel economic au ajuns la limita colapsului. Deosebit de îngrijorătoare este și situația în Zona de Securitate. „Uliii” războiului nu au liniște. Securitatea teritorială a Republicii Moldova este într-un real pericol.

Unele surse spun că în perioada 24- 30 ianuarie, forțele armate rusești dislocate în stânga Nistrului ar planifica exerciții militare de amploare în zona orașului Bender. Se vor imita atacuri în forță în direcția Căușeni, Varnița, Gura Bâcului, Chișinău.

Care ar fi scopul acestor aplicații în contextul amplificării amenințărilor cu izbucnirea unui război în Ucraina? Nou-numitul vicepremier pe integrare, reprezentanții în Comisia Unificată de Control s-ar putea, tradițional, nici să nu fie informați despre intențiile separatiștilor și trupelor ruse dislocate ilegal pe teritoriul Republicii Moldova”, spune acesta într-o postare pe Facebook.

Analistul politic îndeamnă autoritățile de la Chișinău să iasă din pasivitate și să convoace Consiliul Suprem de Securitate, renunțând la tactica de a da doar declarații de îngrijorare:

„Vrem să știm ce întreprind instituțiile abilitate ale statului pentru a descuraja această „demonstrație de mușchi” și o eventuală invazie a trupelor ruse. Se impune urgent o analiză profesionistă a subiectului privind situația în Zona de Securitate în cadrul Consiliului Suprem de Securitate. Sau ne limităm la declarații sterile și râmânem doar cu îngrijorarea?”, conform ziarulnational.md.

Și serviciile militare ucrainene au aflat de planurile prin care separatiștii transnistreni ar angaja incursiuni în Republica Moldova

Într-un comunicat recent, serviciile secrete militare ucrainene semnalează că provocările ar putea viza depozitul de arme şi muniţii de la Cobasna, în raionul Râbniţa, în stânga Nistrului, transmite știri.md.

Circa 20.000 de tone de arme şi muniţii sunt păstrate de armata rusă la Cobasna în condiţii precare.

Autorităţile moldovene consideră acest depozit un factor de risc, o eventuală explozie putând provoca daune ecologice şi umanitare imense.

Presată să-şi retragă trupele, armele şi muniţiile din Transnistria, în conformitate cu angajamentele asumate la summitul OSCE din iunie 1999, Moscova amână să treacă la fapte.

Anterior, agenţiile americane de informaţii au avertizat la rândul lor că Moscova ar putea opta pentru fabricarea unui pretext de invadare a Ucrainei.

„Comunitatea noastră de informaţii prelucrează informaţii conform cărora Rusia lucrează pentru a fabrica un pretext pentru o invazie, inclusiv operaţiuni de sabotaj şi informare, acuzând Ucraina că pregăteşte un atac asupra forţelor ruse din estul Ucrainei. Am văzut asta în 2014”, a declarat Consilierul pentru Securitate Naţională de la Casa Albă, Jake Sullivan.

Un oficial american a declarat pentru CNN că Rusia a mobilizat un grup de agenţi care ar putea fi folosit pentru lansarea unei operaţiuni sub steag fals, adică o provocare pe care să o atribuie Ucrainei. Oficialul american afirmă că agenţii respectivi sunt antrenaţi în război urban şi în folosirea explozibililor.

Rusia a comasat circa 100.000 de militari la graniţa cu Ucraina şi a adresat un şantaj la adresa Occidentului sub pretenţia unor solicitări de securitate. Occidentul a respins solicitările Rusiei, între care stoparea extinderii NATO.

Vladimir Putin a ameninţat cu măsuri „tehnice” şi „militare” într-o tentativă de a spori presiunile asupra Occidentului.

Totodată, în Republica Moldova, se discuta, la sfârșitul anului 2021, să fie protejată de Armata Română, dacă Rusia ocupă noi teritorii din Ucraina.

Un nou atac al Rusiei împotriva Ucrainei ar putea duce la ocuparea Bugeacului. Aceasta este zona de sud a Basarabiei, zonă care acum aparține Ucrainei. Dacă Rusia ar ocupa Bugeacul ar putea crea o conexiune terestră cu trupele rusești din Transnistria.

O variantă care se discuta atunci în Republica Moldova era ca trupele Armatei Române, cu acordul guvernului de la Chișinău, să treacă Prutul și să avanseze până la Nistru. Această ipoteză este prezentată de comentatorul politic Anatol Țăranu, doctor în istorie.

„ În presa moldovenească a avut un ecou viu tema intensificării cooperării politico-militare între Republica Moldova și România, inclusiv a fost articulată soluția pentru cazul unei invazii a Ucrainei de către Rusia, care ar consta în oportunitatea ca trupele Armatei Române să se pună în mișcare și să se oprească pe linia Nistrului, vechea frontieră a României Mari de până la 1940, pentru a lua în apărare teritoriul Republicii Moldova”, explică analistul Anatol Țăranu.

Urmărește România Liberă pe Facebook și Google News!