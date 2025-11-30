4.8 C
Sărbătoare mare pentru aproape un milion de români de Sfântul Andrei

Ajunul sărbătorii rămâne puternic încărcat de tradiţii, legate de magie, protecţie, noroc şi aflarea ursitului

Duminică, aproape un milion de români îşi serbează ziua numelui de Sfântul Andrei, apostolul considerat ocrotitorul şi creştinătorul poporului român.

Datele Serviciului de Evidenţa Persoanelor arată că peste 516.000 de bărbaţi poartă numele Andrei. Variantele Andreas, Andréas sau Andreaş se regăsesc, la rândul lor, în statistici. La femei, numele Andreea este prezent în cazul a aproape 350.000 de persoane, iar numele Andra este al doilea ca popularitate. Sunt consemnate şi nume rare, precum un singur Ondraş sau şapte persoane botezate Andrusca ori Andruşca.

Credincioşii îl prăznuiesc pe Sfântul Andrei, iar ajunul sărbătorii rămâne puternic încărcat de tradiţii vechi, legate de magie, protecţie, noroc şi aflarea ursitului. În gospodării, usturoiul este folosit ca simbol de protecţie: se atârnă la uşi, la ferestre, la coteţele animalelor sau se unge cu el pragul pentru a alunga duhurile rele. Usturoiul sfinţit la biserică este păstrat apoi ca leac şi ocrotire pentru întregul an.

Pentru a ţine strigoii departe, oamenii presară firimituri de pâine în curte, aprind candele şi pun busuioc sau agheasmă în hrana animalelor. În unele zone, se îngroapă droburi de sare, care sunt scoase primăvara şi folosite pentru protejarea vitelor.

Noaptea de Sfântul Andrei este legată şi de superstiţii despre vreme şi prosperitate. Crenguţele de vişin puse în apă şi bobocii de grâu cultivaţi în casă pot prevesti noroc sau belşug. Tot acum, fetele încearcă să afle cine le este destinat, folosind busuioc sfinţit, incantaţii sau ritualuri vechi.

În tradiţia populară, în această noapte se spune că lupii capătă puteri neobişnuite: pot vorbi şi pot prevesti rele celor care îi aud. Pentru a nu atrage primejdia, gospodarii evită munca în curte, iar animalele sunt protejate prin ritualuri şi semne sacre.

Sărbătoarea este legată şi de credinţe legate de vreme: o noapte senină arată o iarnă blândă, în timp ce cerul înnorat, ninsoarea sau ploaia ar anunţa o iarnă grea, cu viscol şi troiene.

