Începând de luni, lumea științei, literaturii și diplomației își îndreaptă atenția spre Stockholm și Oslo, unde vor fi anunțate, rând pe rând, Premiile Nobel din 2025, unele dintre cele mai prestigioase distincții internaționale pentru contribuții majore în medicină, fizică, chimie, literatură, economie și pace. Laureații din acest an vor păși în rândul unor figuri legendare, precum Albert Einstein sau Maica Tereza, scrie Reuters.

Printre nominalizații la Premiul Nobel pentru Pace se numără și președintele american Donald Trump, propus în mai multe rânduri, încă din 2018, de susținători americani și politicieni străini. Ultima nominalizare i-a fost făcută în decembrie, de o congresmenă republicană, pentru rolul său în medierea Acordurilor Abraham, o serie de înțelegeri care au deschis relații diplomatice între Israel și mai multe state arabe.

Un premiu născut din dinamita lui Nobel

Alfred Nobel, industriaș și chimist suedez din secolul al XIX-lea, a inventat dinamita și a acumulat o avere considerabilă din exploatarea acesteia în construcții, minerit și industria armamentului. Spre finalul vieții, a decis să-și dedice bogăția, recunoașterii meritelor celor care aduc „cele mai mari beneficii omenirii”.

Primele distincții Nobel au fost acordate în 1901, la cinci ani de la moartea sa, pentru medicină, fizică, chimie, literatură și pace. În 1968, Banca Centrală a Suediei a instituit un al șaselea premiu, pentru științe economice, acordat în același cadru.

Un proces discret și riguros

Nominalizările rămân secrete timp de 50 de ani, conform regulilor stricte ale Fundației Nobel. Cei care propun candidați pot alege, însă, să-și dezvăluie public opțiunile. O persoană nu își poate depune singură candidatura, iar selecția urmărește respectarea viziunii lui Alfred Nobel: premierea celor care au adus un impact real asupra lumii.

Comitetul Nobel pentru Pace este singurul care acordă premiul pentru realizări recente, iar ceremonia are loc la Oslo. În cazul premiilor științifice, acordate la Stockholm, recunoașterea vine adesea după decenii, pentru a confirma soliditatea descoperirilor.

Calendarul anunțurilor din 2025

Seria anunțurilor începe luni, cu Premiul Nobel pentru Medicină, acordat de Institutul Karolinska din Stockholm. Marți urmează premiul pentru fizică, miercuri cel pentru chimie, iar joi, cel pentru literatură. Premiul pentru Pace va fi dezvăluit vineri la Oslo, iar cel pentru științe economice va fi anunțat pe 13 octombrie.

Ceremonia de decernare este programată pentru 10 decembrie, ziua comemorării morții lui Alfred Nobel. Fiecare premiu valorează 11 milioane de coroane suedeze (aproximativ 1,2 milioane de dolari), iar distincția include și o medalie de aur de 18 carate și o diplomă. Maximum trei laureați pot împărți premiul, la fiecare categorie.

