Ministerul Apărării Naționale marchează marți, 11 noiembrie, Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații printr-o serie de ceremonii dedicate militarilor care au servit în misiuni externe. Manifestările vor avea loc atât în București, cât și în garnizoanele din țară, unde activează unități cu experiență în misiuni internaționale.

În Capitală, evenimentul central se va desfășura de la ora 11:00, la Monumentul Eroilor căzuți în Teatrele de Operații și pe teritoriul României, din Parcul Tineretului. Ceremonia va include momente religioase, depuneri de coroane de flori și înmânarea Drapelului de luptă Comandamentului Componentei Terestre „General Alexandru Cernat”, o structură cheie a Forțelor Terestre Române.

Ziua de 11 noiembrie poartă o semnificație istorică specială: la această dată, în 1918, la ora 11:00, intra în vigoare Armistițiul care punea capăt Primului Război Mondial, un moment care a deschis drumul către Marea Unire de la 1 Decembrie.

Pentru Armata României, data are și o încărcătură emoțională contemporană. Pe 11 noiembrie 2003, sublocotenentul post-mortem Iosif Silviu Fogarași a devenit primul militar român căzut la datorie în Afganistan.

Între 1996 și 2022, România a pierdut 31 de militari în teatrele de operații, iar peste 200 au fost răniți în misiuni desfășurate alături de partenerii internaționali. Comandamentul Componentei Terestre „General Alexandru Cernat”, înființat în noiembrie 2003, are rolul de a coordona acțiunile militare tactice și operative, desfășurate pe teritoriul național și în cadrul misiunilor aliate.

