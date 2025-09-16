Redford s-a stins din viață în statul Utah, locul unde și-a petrecut o mare parte din existență și unde a pus bazele Festivalului Sundance

Actorul și regizorul american Robert Redford, una dintre personalitățile definitorii ale cinematografiei din ultimele șase decenii, a murit marți la vârsta de 89 de ani, au relatat Reuters și AFP, citând publicația The New York Times.

Potrivit surselor, Redford s-a stins din viață în statul Utah, locul unde și-a petrecut o mare parte din existență și unde a pus bazele Festivalului Sundance, eveniment care a transformat radical scena filmului independent.

Cunoscut pentru carisma sa și pentru imaginea de „erou american” modern, Redford s-a impus atât prin roluri memorabile, Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973), All the President’s Men (1976, cât și prin implicarea civică și ecologistă.

În anii ’70, a investit o parte semnificativă din câștigurile sale pentru a crea Institutul Sundance, care a oferit o platformă generațiilor de cineaști aflați la început de drum.

Deși nu a primit niciodată statueta pentru interpretare, consacrarea sa ca regizor a venit în 1980, când filmul Ordinary People a obținut Oscarul pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor. Ulterior, în 2002, Academia Americană de Film i-a acordat un premiu onorific pentru întreaga activitate.

Moartea lui Robert Redford marchează dispariția uneia dintre vocile iconice ale cinematografiei americane, un artist care a reușit să îmbine succesul de box office, cu sprijinul pentru filmul independent și activismul social.

