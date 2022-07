“Nu mă gândeam câtă nevoie am de un dulap metalic pentru desene în casa mea!“ Mărturia unei studente la Arte 

Pentru orice student la Arte sau pasionat de desen, locul de păstrare a creațiilor este unul care joacă un rol esențial în activitatea de zi cu zi. Mediul ideal trebuie să fie încăpător și să garanteze păstrarea creațiilor în condiții de maximă siguranță.

Pentru a obține o imagine mai clară cu privire la capacitatea unui dulap metalic de a îndeplini aceste nevoi pe care le au persoanele pasionate de desenat, dar și studenții la Arte, am vorbit cu Ioana, o tânără studentă care și-a achiziționat recent un dulap, pe care l-a montat chiar la ea acasă!

Studentă la Arte despre rolul unui dulap metalic: “Garantează siguranță și spațiu generos“

În vârstă de 23 de ani, Ioana este pasionată de desen încă de când era copil, iar acum vrea să își transforme pasiunea într-o carieră de succes. Ea a achiziționat la începutul anului universitar precedent un dulap metalic și se declară încântată de beneficiile oferite de această structură:

“Credeam că tot ceea ce am nevoie pentru a-mi păstra lucrările este un raft pe care să le pot depune fără a crea haos în camera în care lucrez. Însă după ce am început să utilizez un dulap metalic, am ajuns să apreciez cu adevărat toate avantajele pe care un spațiu de depozitare cu adevărat calitativ le poate aduce în viața mea.

În primul rând, aș dori să remarc cât de încăpător este un astfel de dulap. Am loc să îmi depozitez nu doar creațiile, ci și toate uneltele de care am nevoie pentru a ajunge să le finalizez. Este vorba despre pensule, acuarele și chiar uniforma pe care o utilizez atunci când desenez“, a mărturisit studenta.

Ioana a vorbit și despre modul în care dulapul o ajută să își păstreze în condiții de siguranță toate desenele pe care le creează atât la facultate, cât și acasă: “Nu mai puțin importantă este capacitatea dulapului de a-mi păstra în siguranță deplină desenele. Fiind produs din tablă de oțel și extrem de bine compactat, dulapul are mai multe rafturi, iar preferatele mele pentru a-mi depozita desenele sunt cele superioare. Acolo am certitudinea că niciun strop de apă nu ajunge și nu îmi poate distruge lucrările.

Totodată, dulapul are fante de aerisire în acoperiș, astfel că nu există riscul ca ceea ce desenez să fie afectat de lipsa unei aerisiri optime. Iar acoperișul mă ajută și prin ferirea desenelor de acțiunea razelor ultraviolete, care ar putea să șteargă culorile sau să le facă mai dificil de observat“, a mai spus Ioana.

dulap metalic

Ea a vorbit și despre eforturile care sunt necesare pentru a menține un dulap metalic într-o stare optimă: “Singurul inamic pe care pot spune că îl am, în relația mea cu dulapul în care îmi depozitez desenele de acasă, este praful. Dar ștergerea lui este ușoară și rapidă, pentru că tot ce îmi trebuie este o lavetă moale“.

