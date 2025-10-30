Filantropul de renume mondial a declarat la Forumul MEPEI, de la București că Statele Unite trec printr-o transformare profundă, retrăgându-se treptat din structurile internaționale pe care chiar ele le-au clădit după Al Doilea Război Mondial

Fondatorul Amersi Foundation din Marea Britanie, Mohamed Amersi, a declarat la Forumul MEPEI, de la București că politica americană se redefinește sub presiunea unei crize interne de încredere și a unei nemulțumiri sociale tot mai accentuate.

„Am construit o ordine mondială pentru a ne face aliații mai puternici, mai siguri și mai competitivi. Dar astăzi realitatea s-a schimbat. Contractul social a fost rupt, iar America se întoarce spre interior”, a spus Amersi. În opinia sa, actuala orientare a Washingtonului reflectă eșecul promisiunilor economice de după globalizare, promisiuni care le garantau cetățenilor prosperitate, dacă „respectă regulile jocului”.

El a subliniat că SUA nu își abandonează partenerii, dar își regândesc raporturile cu aceștia, cerând „echitate și respect”, în locul vechilor formule de cooperare. „Vrem politici care să servească muncitorilor și familiilor americane, nu birocraților de la Bruxelles sau globaliștilor nealeși”, a adăugat Amersi, criticând lipsa de performanță a Europei, Regatului Unit, Canadei și Japoniei în domeniile inovației și apărării.

Amersi a ironizat totodată modelul european al frontierelor deschise, numindu-l „un experiment îndrăzneț, ambițios… sau sinucigaș”, în funcție de rezultatele economice și sociale observate în state, precum Suedia și Germania.

Mesajul său a avut însă o notă de avertisment strategic: dacă alianțele, ajutorul extern sau structurile de informații nu mai aduc beneficii poporului american, acestea vor fi reconfigurate. „Asta înseamnă leadership, asta înseamnă curaj”, a subliniat el.

În final, Mohamed Amersi a vorbit despre o „revoluție pașnică” în Statele Unite, nu în stradă, ci prin vot. „Este cel mai mare experiment democratic al lumii moderne, o revoluție a poporului american, care cere lideri care să lupte pentru el”, a conchis Amersi, descriind momentul actual, drept începutul unei „noi ere a lumii occidentale”.

Amersi Foundation este o organizație privată, înființată în 2012 de către familia Amersi, care susține diverse cauze umanitare precum educația, eradicarea sărăciei, combaterea corupției, incluziunea socială, tineretul și rezolvarea conflictelor. Fondul sprijină aceste cauze prin granturi, donații și contribuții către organizații caritabile și non-profit din Africa, Asia, America Latină și Orientul Mijlociu.

