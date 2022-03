Mobilier terasă din aluminiu șlefuit – rezistență, durabilitate și design inedit 

A venit primăvara, momentul perfect pentru a da startul unui proiect de amenajare a grădinii. Dacă vrei să transformi terasa grădinii tale într-un loc deosebit și practic, în care să te relaxezi alături de cei dragi, trebuie să optezi pentru obiecte de mobilier de calitate și pentru decorațiuni și corpuri de iluminat, care să contribuie la crearea unei atmosfere calde și primitoare. La acestea poți adăuga ghivece și jardiniere cu plante verzi sau flori multicolore, care să dea viață decorului.

În ceea ce privește mobilierul pentru grădină, pe piață există o gamă variată de produse din diferite materiale. Dacă anumite produse se remarcă prin design sau rezistență, altele sunt apreciate datorită prețului avantajos. Totuși, un set de mobilier terasă din aluminiu șlefuit poate fi alegerea potrivită pentru grădina ta, acesta având un raport calitate – preț excelent.

Ți-am pregătit câteva avantaje ale mobilierului din aluminiu șlefuit, care cu siguranță te vor convinge să optezi pentru acest tip de mobilier în cadrul amenajării grădinii tale.

Durabilitate

Pe piață există o mulțime de variante de mobilier pentru terasă și grădină, din diferite materiale, fiecare cu plusuri și minusuri, majoritatea având o durată de viață limitată de câțiva ani. Totuși, cine vrea să schimbe în fiecare an mobilierul de grădină din cauză că și-a pierdut aspectul, dar și rezistența? O variantă durabilă este mobilierul din aluminiu șlefuit. Chiar dacă are un preț mai ridicat, acesta are o durată de viață nelimitată, astfel că nu va trebui să-l schimbi sau să-l recondiționezi, lucruri ce ar genera costuri suplimentare.

Rezistență

Pe lângă faptul că este durabil, mobilierul din aluminiu șlefuit este și rezistent la diferite șocuri sau intemperii ale vremii. Astfel că, nu își va pierde din farmec în cazul în care este lovit sau dacă este expus la diferiți factori externi. De exemplu, în cazul în care mobilierul din aluminiu vopsit este lovit, acesta riscă să se deterioreze și chiar să ruginească cu timpul. Acest lucru nu este valabil și în cazul mobilierului din aluminiu șlefuit, care, fiind turnat în masă, nu își va pierde aspectul în cazul unui șoc mecanic. În plus, nefiind afectat de razele puternice ale soarelui și nici de temperaturile foarte scăzute, vânt, ploi sau ninsoare, acest tip de mobilier nu trebuie depozitat pe timp de iarnă și nici acoperit atunci când plouă sau este prea cald.

Aspect modern

Durabilitatea și rezistența mobilierului din aluminiu șlefuit sunt completate de un look modern și deosebit. Astfel, dacă vrei ca grădina ta să aibă un aspect inedit, atunci acest tip de mobilier este varianta potrivită, deoarece se remarcă prin simplitate și eleganță. Simplitatea designului face ca acest tip de mobilier să fie foarte util și practic.

Confort

Grădina este locul în care te relaxezi și petreci timp de calitate alături de familie și prieteni. De aceea, atmosfera trebuie să fie caldă și relaxantă, iar elementele de mobilier trebuie să fie confortabile. Dacă obiectele de decor, florile multicolore, plantele verzi și corpurile de iluminat sunt cele ce ajută la crearea unei atmosfere cât mai plăcute, mobilierul din aluminiu șlefuit este un element ce nu trebuie să lipsească din grădina ta, acesta fiind foarte comod.

