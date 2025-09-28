Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a subliniat că Franța, care conduce Grupul de Luptă NATO, dislocat la Cincu, va avea un rol central în acest exercițiu

România se pregătește să găzduiască unul dintre cele mai ample exerciții militare ale anului. Ministerul Apărării a anunțat că, până la sfârșitul lunii septembrie, 2.400 de militari francezi vor sosi în țară prin punctele de frontieră Giurgiu și Vama Veche, pentru a participa la exercițiul multinațional „Dacian Fall 2025”, anunță Ministerul Apărării într-o postare pe o rețea socială.

Convoaiele militare vor fi vizibile în trafic în perioada următoare, în contextul în care trupele se deplasează către zonele de instruire. Ministerul le transmite cetățenilor că aceste mișcări sunt parte a pregătirilor pentru exercițiu, programat între 20 octombrie și 13 noiembrie.

Exercițiul va implica aproximativ 5.000 de militari și 1.200 de mijloace tehnice din zece state membre NATO: Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania. Antrenamentele vor avea loc în poligoane din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Alba Iulia, Giarmata și alte locații strategice.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a subliniat că Franța, care conduce Grupul de Luptă NATO, dislocat la Cincu, va avea un rol central în acest exercițiu. „Este o mobilizare importantă a aliaților, cu aproape 5.000 de soldați și sute de vehicule militare. Ne pregătim împreună pentru a putea răspunde rapid și eficient oricăror provocări”, a declarat ministrul Moșteanu.

El a precizat că exercițiul este organizat de NATO și nu reprezintă o reacție la un conflict, ci o măsură de consolidare a cooperării și capacității de reacție în regiune. „Noi suntem o țară aflată pe timp de pace, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fim pregătiți”, a mai adăugat Moșteanu.

