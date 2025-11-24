Inquam Photos cere Guvernului redeschiderea accesului fotojurnaliștilor la Palatul Victoria

Sursa: Inquam Photos/ Octav Ganea

Reprezentanții agenției subliniază că prezența fotojurnaliștilor independenți nu poate fi substituită de imaginile produse de angajații Guvernului

Agenția Inquam Photos îi adresează premierului României un nou apel public, după mai multe solicitări transmise anterior pe canalele oficiale de comunicare ale Executivului, prin care cere restabilirea accesului fotojurnaliștilor la începutul ședințelor de guvern și la evenimentele organizate în Palatul Victoria.

Reprezentanții agenției subliniază că prezența fotojurnaliștilor independenți nu poate fi substituită de imaginile produse de angajații Guvernului, întrucât acestea reprezintă o selecție controlată instituțional.

„Activitatea fotojurnaliștilor nu poate fi înlocuită de ilustrația foto subiectivă, furnizată de fotografii aflați pe statul de plată al Guvernului și trecută prin filtrul biroului de presă, limitarea accesului presei fiind o trăsătură definitorie în regimurile iliberale”, afirmă reprezentanții agenției.

În calitate de furnizor de conținut fotografic pentru un număr semnificativ de redacții, agenția reamintește premierului că transparența nu contravine obiectivelor economice ale Guvernului. Dimpotrivă, o comunicare deschisă consolidează încrederea publică în instituțiile statului.

Agenția precizează că va continua să acopere fotografic activitatea Cabinetului Bolojan pentru publicațiile abonate, însă consideră necesară formularea acestui apel, înainte ca actualul Executiv să intre în a șasea lună de mandat.

