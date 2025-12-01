Administrația Prezidențială precizează că decorația confirmă respectul instituțiilor statului față de veteranii care au servit România în momente istorice esențiale

Cu ocazia Zilei Naționale, președintele Nicușor Dan l-a decorat pe colonelul în retragere Banu Vasile Ion, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, a anunțat Administrația Prezidențială.

Distincția acordată este Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, cu însemn de pace. Potrivit comunicatului oficial, gestul reprezintă o recunoaștere atât a contribuțiilor militare din perioada războiului, cât și a implicării sale în activități sociale după terminarea conflagrației.

Administrația Prezidențială precizează că decorația confirmă respectul instituțiilor statului față de veteranii care au servit România în momente istorice esențiale.

„La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României și a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 și pe frontul de la Cotul Donului în 1942. Curajul, sacrificiul și demnitatea cu care și-a servit patria sunt lecții care ne obligă să ne plecăm cu respect în fața sa”, precizează Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

În acest an, aceasta este singura decorație conferită cu prilejul zilei de 1 Decembrie, un gest simbolic, prin care administrația prezidențială aduce un omagiu întregii generații de eroi care au scris cu sângele lor destinul țării noastre.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube