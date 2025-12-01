6 C
București
luni, 1 decembrie 2025
caută...
AcasăSpecialÎn vârstă de 107 ani, colonelul în retragere, Banu Vasile Ion, decorat...

În vârstă de 107 ani, colonelul în retragere, Banu Vasile Ion, decorat de Ziua Națională, la Cotroceni

SpecialȘtirile zilei
Actualizat:
Dana Macsim
de Dana Macsim
veteranul ion vasile banu decorat
Sursa: Facebook/ Nicușor Dan

Administrația Prezidențială precizează că decorația confirmă respectul instituțiilor statului față de veteranii care au servit România în momente istorice esențiale

Cu ocazia Zilei Naționale, președintele Nicușor Dan l-a decorat pe colonelul în retragere Banu Vasile Ion, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, a anunțat Administrația Prezidențială.

Distincția acordată este Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, cu însemn de pace. Potrivit comunicatului oficial, gestul reprezintă o recunoaștere atât a contribuțiilor militare din perioada războiului, cât și a implicării sale în activități sociale după terminarea conflagrației.

veteran de război, decorat

Administrația Prezidențială precizează că decorația confirmă respectul instituțiilor statului față de veteranii care au servit România în momente istorice esențiale.

„La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României și a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 și pe frontul de la Cotul Donului în 1942. Curajul, sacrificiul și demnitatea cu care și-a servit patria sunt lecții care ne obligă să ne plecăm cu respect în fața sa”, precizează Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

În acest an, aceasta este singura decorație conferită cu prilejul zilei de 1 Decembrie, un gest simbolic, prin care administrația prezidențială aduce un omagiu întregii generații de eroi care au scris cu sângele lor destinul țării noastre.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Dana Macsim
Dana Macsimhttps://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.
Cele mai citite

Marco Rubio pentru România: colaborarea strategică cu SUA – pilon pentru securitatea regională

Politică Dana Macsim - 0
Mesajul a fost transmis, oficial, de Ambasada Statelor Unite la BucureștiSecretarul de stat american Marco Rubio a transmis un mesaj de Ziua Națională a...

Reforma companiilor de stat: primele 10 entități din energie și transport intră în reformă-pilot

Economie Dana Macsim - 0
Strategia, agreată cu toate instituțiile implicate, a fost comunicată și Comisiei EuropeneVicepremierul Oana Gheorghiu a precizat că, în această săptămână va fi adoptată decizia...

1 Decembrie: ziua care a transformat un ideal într-un stat

Special Dana Macsim - 0
Ziua Națională a României este momentul care amintește de hotărârea istorică adoptată în 1918 la Alba Iulia, când Marea Adunare Națională a votat unirea...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.