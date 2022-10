Idei de cadouri de casă nouă pentru un bărbat 

În cazul în care te pregătești să cumperi un cadou pentru un bărbat care tocmai s-a mutat într-o casă nouă, iată câteva recomandări menite să te ajute.

Recomandările sunt următoarele:

1. Suport sticle de vin și tirbușon

Foarte probabil, bărbatul respectiv va primi multe sticle de vin cadou după ce se va muta în noua casă. Astfel, pentru a le depozita cât mai ordonat, ar fi o idee bună să îi faci cadou un suport de sticle și poate și un tirbușon. Cu siguranță va aprecia acest cadou, iar prețurile nu sunt prea mari. Un suport de sticle de vin are un preț de pornire de la 100 lei, în funcție de capacitatea, materialul din care e făcut și formă. În schimb, prețul unui tirbușon pleacă de la 20 de lei, astfel că nu vei investi foarte mulți bani în cadoul respectiv.

sticle de vin

2. O ruletă în miniatură

Mulți bărbați sunt pasionați de jocuri de noroc, iar ruleta se află cu siguranță printre cele mai apreciate, reușind să crească nivelul de adrenalină într-un timp foarte scurt. Iar dacă și bărbatul căruia dorești să îi oferi un cadou este pasionat, merită să încerci să-i oferi o ruletă în miniatură, prin care să se distreze. Există și variante adaptate special pentru serile cu prietenii, care, pe marginea ruletei conțin pahare de shot-uri. Astfel, poate fi un cadou inspirat, mai ales că prețul pentru un astfel de set pleacă de la doar 50 RON în magazinele online.

3. Harta lumii răzuibilă

Dacă persoana căreia îi faci cadoul e pasionată de călătorii, poate fi o idee bună să-i oferi o astfel de hartă. O poate amplasa pe un perete, în locul unui tablou, mai ales că spațiul de deasupra canapelei din living sau de deasupra patului trebuie umplut. El va răzui ulterior locurile în care a fost sau în care va ajunge. Este un mod plăcut de a ține evidența călătoriilor și de a se inspira pentru unele noi.

4. O boxă portabilă

Odată cu mutarea în noua locuință, persoana respectivă va avea de cumpărat multe electrocasnice. Cu siguranță prioritare vor fi frigiderul, cuptorul, plita, mașina de spălat și televizorul. Totuși, într-o locuință își fac locul și alte gadget-uri pe care nu le are momentan în vederi sau pentru care nu mai are suficienți bani. Așadar, un cadou inspirat pe care îl poți face este o boxă portabilă. Este cu siguranță un cadou practic, pe care îl va putea folosi atât în locuință cât și cu alte ocazii. Nici acesta nu este un cadou foarte scump. O boxă decentă are un preț de aproximativ 250 de lei, dar găsești și variante mai ieftine.

5. Jocuri de societate

Reprezintă unul dintre cele mai practice cadouri pe care le poți face. Poți începe cu clasicul Monopoly sau poți încerca și jocuri populare precum Activity. Cu siguranță este un cadou pe care îl va folosi în serile în care va avea musafiri deoarece aceasta reprezintă una dintre cele mai populare activități. Așadar, poți să încerci să găsești un joc de societate care să se potrivească cu preferințele sale. Și acesta este un cadou cu preț destul de scăzut. În general, prețul unui joc de societate pleacă de la 50 de lei.

joc monopoly

6. Un set de pahare

Se spune că niciodată în casa unui om nu sunt prea puține pahare. Poți încerca să găsești un set de pahare pentru vin, prosecco ori pentru băuturi fine. Este indicat însă să discuți cu el înainte să te asiguri că nu a cumpărat deja un set de pahare asemănătoare și să găsești ceva de care chiar are nevoie.

