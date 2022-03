Ghidul pentru îngrijirea gazonului 

Eşti fericitul proprietar al unei case cu curte şi ai un gazon acum de întreţinut? Felicitări! Este o achiziţie care îţi va aduce multe satisfacţii şi, dacă vei învăţa de la început cum să ai grijă de iarba din jurul casei, vei avea numai de câştigat!

Iată ce trebuie să faci pentru a avea un gazon cu care să te poţi mândri şi să îţi asigure o zonă de care să te poţi bucura în fiecare zi!

Cosirea gazonului

Acum este momentul să îţi îndrepţi atenţia către folosirea unei maşini de tuns gazonul. Dacă vei dori să menţii iarba la o anumită înălţime, va trebui să tunzi o dată la două săptămâni, sau chiar mai des. Fără o maşină potrivită şi câteva pregătiri, această operaţie poate deveni o adevărată corvoadă.

Asigură-te că lamele maşinii de tuns sunt ascuţite. Lamele tocite nu vor tăia iarba, ci doar o vor smulge şi rupe, iar curând gazonul va arăta dezordonat. Chiar dacă vei fi tentat să setezi lamele de tăiat la o înălţime cât mai mică pentru a nu fi nevoit să coseşti des, alege o înălţime mai mare. Tăierea prea scurtă a gazonului pune prea multă presiune pe el şi va fi afectat. Este mai bine să îl tunzi mai des la o înălţime mai mare.

Udarea gazonului

Chiar dacă pare simplu, udarea gazonului necesită câteva indicaţii, dacă nu vrei ca locul să devină un dezastru. Udarea în exces îl va transforma într-o mocirlă, iar prea puţină îl va face să se îngălbenească şi, în cele din urmă, să se usuce. De asemenea, udarea necorespunzătoare poate bloca drumul şi căile de acces.

Pentru a te asigura că gazonul tău beneficiază de umiditatea optimă, urmează aceste sfaturi:

Udă gazonul dimineaţa, cât mai devreme şi niciodată în timpul zilei. Chiar dacă ţi se pare că această rutină îţi afectează somnul, este cel mai bun lucru pe care îl poţi fac pentru ca apa să ajungă în sol, la rădăcină, înainte de a fi evaporată de razele soarelui. Cel mai bine este să uzi gazonul între orele 6 şi 10 dimineaţa.

Dacă găseşti zone în care s-a acumulat apă sau în care iarba este decolorată şi fragilă, reglează udarea după necesităţi. Acolo unde este prea multă apă, udă mai rar, iar în zonele cu iarbă decolorată udă mai des.

Udă de câteva ori pe săptămână şi asigură-te că ai udat abundent astfel încât apa să ajungă în profunzime, la rădăcina plantelor. Astfel, încurajezi dezvoltarea rădăcinilor mai adânc în sol şi vei avea un gazon mai sănătos şi mai rezistent la dăunători şi la boli.

Aerarea solului

Dacă ai văzut vreodată pe cineva care se plimba pe gazon cu o maşină mică cu care găurește gazonul, să ştii că aera solul. Chiar dacă nu o fac prea mulţi oameni, este o etapă esenţială pentru îngrijirea gazonului. Aceasta menţine gazonul sănătos şi în stare bună şi ar trebui realizată toamna. Aerarea solului creşte eficienţa îngrăşămintelor şi a irigării, ajută rădăcinile să devină mai puternice şi înlătură muşchiul şi iarba uscată.

Fertilizarea gazonului

Indiferent de sezon, gazonul tău are nevoie de fertilizare şi îngrăşăminte. Adăugarea tratamentelor de fertilizare pe lista cu sarcini necesare pentru îngrijirea gazonului este o cale sigură pentru a-l menţine verde şi frumos pe toată perioada anului. Pentru a-l revitaliza după anotimpurile stresante, foloseşte un îngrăşământ bogat în nutrienţi cum ar fi cel cu azot. Astfel îl ajuţi să îşi refacă rezervele pierdute şi va trece mai uşor la anotimpul următor.

Plantează copaci şi arbuşti

Dacă ai ajuns să stăpâneşti arta îngrijirii gazonului, poţi începe să plantezi copaci şi arbuşti. Pentru a evita eşecurile, asigură-te că ai ales specii aclimatizate pentru zona ta. Dacă nu ai timp pentru tăierea şi îngrijirea lor, ia în considerare speciile care necesită întreţinere minimă.

Înainte de plantare, asigură-te că ai ales locul potrivit pentru ca pomişorul să aibă lumina adecvată. Totodată, nu uita că arbuştii şi copacii pe care îi plantezi sunt pentru mulţi ani şi că, de fapt, acum defineşti viitoarea ta grădină. Prin urmare, rezervă-ţi timpul necesar pentru a crea un peisaj atrăgător şi echilibrat.

Combaterea buruienilor

Buruienile sunt plantele nedorite din grădina ta. În funcţie de zonă, te poţi confrunta cu diverse buruieni. Unele sunt cele cu frunze late, alte sunt cele ierboase şi, în fiecare categorie, sunt plantele anuale şi cele perene. Buruienile perene sunt cele mai dificil de combătut, pentru că vor reapărea în fiecare an. Chiar şi aşa, cu răbdare, vei reuşi să scapi de ele!

Buruienile cu frunze late nu seamănă deloc cu iarba şi sunt uşor de depistat. Poate fi vorba despre păpădie sau ciulini. Cele ierboase, însă, sunt mai dificil de observat. Au frunzele lungi şi subţiri, nu înfloresc şi seamănă destul de bine cu iarba.

Cea mai simplă metodă de a ţine buruienile sub control este să ai grijă corect de gazon. Cu cât este mai stresat şi mai slăbit, cu atât va fi mai vulnerabil la buruieni.

