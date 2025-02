Gene Hackman, actor câștigător a două premii Oscar, a murit lângă soție și câine

Sinuciderea nu este suspectată ca un factor care a determinat aceste decese, totuși cauza exactă a morții nu a fost determinată, spun autoritățile

Gene Hackman, actorul care a câștigat două premii Oscar într-o carieră de peste 60 de ani, a murit alături de soția sa, pianista Betsy Arakawa, și de câinele lor, acasă, a anunțat joi biroul șerifului din Santa Fe, New Mexico. Polițiștii i-au găsit pe actorul în vârstă de 95 de ani și pe Arakawa, în vârstă de 64 de ani, decedați. „Sinuciderea nu este suspectată ca un factor care a determinat aceste decese, totuși cauza exactă a morții nu a fost determinată. Aceasta este o investigație activă și în curs de desfășurare a Biroului Șerifului din județul Santa Fe”, se arată în comunicatul, citat de Reuters.

Hackman, un actor celebru pentru vocea lui răgușită, a apărut în peste 80 de filme, precum și pe televiziune și pe scenă în timpul unei cariere îndelungate care a început în anii 60.El a câștigat prima sa nominalizare la Oscar pentru rolul său remarcabil de frate al jefuitorului de bănci Clyde Barrow în filmul din 1967 „Bonnie and Clyde”. De asemenea, a fost nominalizat pentru cel mai bun actor în rol secundar în 1971 pentru „I Never Sang for My Father”.

A jucat în rolul lui Popeye Doyle, detectivul ciufulit din New York care urmărește traficanții internaționali de droguri în thrillerul regizorului William Friedkin „The French Connection”, care i-a asigurat celebritatea și un premiu Oscar pentru cel mai bun actor.

A câștigat, de asemenea, Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar în 1993, ca șerif răutăcios în westernul lui Clint Eastwood „Unforgiven”, și a fost nominalizat la premiul Oscar pentru rolul său ca agent FBI, în drama istorică din 1988 „Mississippi Burning”. Hackman apărea pe ecran ca amenințător sau prietenos, lucrând cu o față pe care a descris-o pentru New York Times în 1989 drept cea a „lucrătorului tău de zi cu zi”. Un actor elaborat, el s-a bazat pe experiența sa personală, pentru a-și concretiza un rol. Personajele sale erau uneori crude și violente și variau de la un antrenor de baschet dintr-un oraș mic din filmul sportiv „Hoosiers” din 1986, până la rivalul lui Superman, Lex Luthor.

S-a pensionat la 70 de ani, iar ultimul său rol important a fost în comedia din 2004 „Welcome to Mooseport”. Trăind în Santa Fe, New Mexico, Hackman a fost căsătorit de două ori și a avut trei copii – Christopher, Elizabeth Jean și Leslie Anne, împreună cu fosta sa soție, Faye Maltese, care a murit în 2017. S-a căsătorit cu Arakawa în 1991.

