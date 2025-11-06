Expoziția reunește o serie de stilouri cu valoare literară și istorică, care au aparținut unor mari figuri ale culturii române

Biblioteca Metropolitană București găzduiește, pe 7 noiembrie, un eveniment special, dedicat Zilei Internaționale a Stiloului, în care pasiunea pentru literatură se împletește cu fascinația pentru obiectele care spun povești. Manifestarea, intitulată „Stilouri cu povești – din colecția lui Petre Crăciun”, va avea loc la Sediul Central „Mihail Sadoveanu”, începând cu ora 15:00.

Expoziția reunește o serie de stilouri cu valoare literară și istorică, care au aparținut unor mari figuri ale culturii române. Piesele provin din colecția personală a scriitorului și colecționarului Petre Crăciun, una dintre cele mai valoroase din țară prin simbolismul și raritatea sa.

Evenimentul va fi moderat de Ramona Mezei, directorul general al Bibliotecii Metropolitane București, și îi va avea ca invitați pe Petre Crăciun și Alexandru Preda, fiul marelui scriitor Marin Preda, care va evoca amintiri din universul literar al tatălui său și va vorbi despre moștenirea culturală pe care acesta a lăsat-o.

„Această expoziție este o invitație la reflecție asupra actului scrisului, asupra emoției care se naște între autor și instrumentul său de creație. Este o bucurie să găzduim colecția lui Petre Crăciun, o veritabilă punte între artă, istorie și memorie”, a declarat Ramona Mezei.

Expoziția este organizată sub egida Primăriei Municipiului București, prin Biblioteca Metropolitană București, și marchează Ziua Internațională a Stiloului, celebrată anual pe 7 noiembrie, o zi dedicată legăturii dintre gând, cuvânt și instrumentul de scris.

Accesul publicului este liber. Vizitatorii vor putea descoperi poveștile din spatele fiecărui stilou expus, adevărați martori ai inspirației și creației literare românești.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube