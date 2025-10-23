„De la haos la (dez)ordine” – Forumul MEPEI și EuroDefense reunește diplomați și lideri globali

Pe data de 30 octombrie 2025, la Grand Hotel Bucharest, are loc cea de-a 11-a ediție a Forumului Internațional „Middle East: From Chaos to the New (Dis)Order”, un eveniment major, organizat de Middle East Political and Economic Institute (MEPEI) și EuroDefense România, în parteneriat cu institute și fundații de prestigiu din Iran, China, Marea Britanie și România.

Conferința, desfășurată în format hibrid, reunește experți, diplomați, lideri de think-tank-uri și reprezentanți ai mediului academic pentru a analiza transformările geopolitice din Orientul Mijlociu și Africa de Nord (MENA), într-un context global dominat de conflicte, realinieri strategice și inovații tehnologice.

Printre partenerii internaționali ai evenimentului se numără IPIS (Institute for Political and International Studies – Iran), Amersi Foundation (Marea Britanie), Center for China & Globalization (China), IFIMES (Slovenia), BRIRL – Belt and Road Initiative Research Lab (România) și ILD – Institute for Freedom and Democracy (România).

Deschiderea oficială va fi susținută de Flavius Caba-Maria, președintele MEPEI, Mohamed Amersi, fondatorul Amersi Foundation din Londra, și Liviu Mureșan, președintele EuroDefense România. Printre cei care vor susține sesiunile tematice se află Dr. Saeed Khatibzadeh, președintele IPIS și fost purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Dr. Henry Huiyao Wang, fondatorul Centrului pentru China și Globalizare, și Adrian Severin, fost ministru român de Externe și președinte al Adunării Parlamentare a OSCE.

Programul forumului este structurat în patru sesiuni majore:

1. The Emerging New Middle East (Dis)Order – Political and Security Approach , dedicată schimbărilor din alianțele regionale și noilor provocări de securitate.

, dedicată schimbărilor din alianțele regionale și noilor provocări de securitate. 2. Prospects for Peace in the Middle East , axată pe perspectivele de pace, conflictul israeliano-palestinian și rolul actorilor non-statali.

, axată pe perspectivele de pace, conflictul israeliano-palestinian și rolul actorilor non-statali. 3. Regional Connectivity, Energy Security and Environmental Challenges, care abordează temele energetice, infrastructura de transport și noile coridoare economice care leagă Asia, Golful și Europa.

Participanții vor discuta impactul tensiunilor Israel–Iran, ascensiunea platformelor BRICS+ și Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), transformările determinate de inteligența artificială în economie și securitate, precum și noile provocări ale economiilor din Golf și din Levant.

Evenimentul, desfășurat în limba engleză, se bucură de sprijinul media al publicațiilor Nine O’Clock, Financial Intelligence și Modern Diplomacy, oferind o platformă de dialog între reprezentanți ai instituțiilor românești, ai mediului diplomatic și ai presei internaționale.

Prin această conferință, MEPEI și EuroDefense România își reafirmă rolul de punți de dialog între Europa și Orientul Mijlociu, într-o perioadă în care echilibrul global este redefinit.

