Actrița americană Diane Keaton, o figură distinctă a cinematografiei mondiale, s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani, în California, potrivit unui anunț transmis de familia sa revistei People. Rudele au cerut discreție, fără a oferi detalii despre cauzele morții.

Dispariția lui Keaton a produs o undă de șoc la Hollywood, unde cariera ei de peste cinci decenii a redefinit atât arta comediei, cât și portretul femeii independente pe ecran. Absentă din lumina reflectoarelor în ultimele luni, actrița rămâne o prezență legendară în memoria fanilor și a colegilor de breaslă.

Născută în 1946, la Los Angeles, sub numele de Diane Hall, Keaton a debutat pe Broadway în anii ’60 și a ales să-și folosească numele de fată al mamei sale, drept pseudonim artistic. Faima internațională a venit odată cu interpretarea lui Kay Adams în capodopera lui Francis Ford Coppola, Nașul (1972), rol pe care l-a reluat și în continuările din 1974 și 1990.

În 1977, Diane Keaton a primit Premiul Oscar pentru rolul principal din Annie Hall, filmul regizat de Woody Allen, care i-a consacrat stilul unic, marcat de naturalețe, autoironie și o eleganță nonconformistă. Ținutele sale — pălării, pantaloni largi și cravate masculine — au devenit semnături vizuale ale unei generații.

De-a lungul carierei, Keaton a colaborat cu mari regizori și actori ai vremii: Warren Beatty (Reds), Al Pacino (The Godfather), Jack Nicholson (Something’s Gotta Give), dar și cu Nancy Meyers, în filmele Father of the Bride și Baby Boom. În 1996, comedia The First Wives Club i-a adus un nou val de popularitate, transformând-o într-un simbol al femeilor puternice și solidare.

Dincolo de actorie, Diane Keaton a fost regizoare, producătoare și autoare a mai multor volume. A avut o relație complicată cu Hollywoodul și o atitudine sinceră față de propriile vulnerabilități, mărturisind că s-a luptat cu nesiguranța și perfecționismul.

Deși nu s-a căsătorit niciodată, Keaton a fost mamă a doi copii adoptați, Dexter și Duke, și a declarat adesea că maternitatea i-a schimbat perspectiva asupra vieții. În ultimii ani, a continuat să inspire prin prezența sa discretă, eleganța naturală și autenticitatea sa.

„Fără actorie, aș fi fost o inadaptată”, spunea ea într-un interviu pentru People în 2019.

