Delia Budeanu a lăsat lumina reflectoarelor și a plecat printre stele la vârsta de 75 de ani

Delia Budeanu s-a născut pe 28 mai 1946 și a absolvit Facultatea de Litere a Universității din București în anul 1969, iar între anii 1970 și 1998 a fost crainic de televiziune la TVR. A debutat la TVR în 1970, în cadrul programului 2, unde prezenta emisiuni ce includeau concerte simfonice.

După decesul soțului său, Radu Budeanu, reputat jurnalist de politică externă, niponolog și iranolog, Delia Budeanu s-a retras zece ani din viața publică. În 2008, a publicat la editura Vremea, volumul Live despre cariera sa în televiziune, într-o perioadă extrem de dificilă. Între anii 2008 și 2012, a realizat emisiuni culturale la Antena 2 („Oamenii timpului nostru“) și la Money Chanel („Întâlnirile Deliei Budeanu“). În vara acestui an, Delia Budeanu a publicat la Editura Curtea Veche, cea de-a doua carte a sa, „Jurnal. Rațiune și sensibilitate”.

„Am dorit întotdeauna să plec din ţară şi întotdeauna familia s-a opus. Sunt aici numai din această voinţă exterioară mie. Eu nu am dorit decât să plec din ţară! Şi eu am gândit corect… Familia nu m-a lăsat. Sunt aici şi mă consider o victimă a ceea ce se întâmplă. O victimă absolută, pentru că ce se întâmplă este înfiorător. Vacanţele sunt, într-adevăr, nişte ferestre, dar nu destul încât să te vindece”, declara superba prezentatoare la emisiunea Florentinei Fântânaru.

Întrebată unde ar vrea să trăiască, Delia Budeanu, a dezvăluit: „Sudul Franţei, Menton. Acolo e un orăşel mic, aproape de graniţa cu Italia, foarte aproape de San Remo. Acolo, mai ales în sătucurile acelea din jur, se poate trăi magnific”.

„Nimeni nu e liber în presă. Dacă sunt câțiva, nu vor rezista. Iar dacă totuși rezistă, ar fi de cel mai mare interes ca aceștia să-și scrie într-o zi memoriile. Cum au reușit, iată un subiect ca un thriller…Nu mai există modele. Există câțiva (puțini) jurnaliști de investigații care nu pot fi numiți modele. Ei sunt excelent informați. Atât.”, spunea Delia Budeanu, într-un interviu pentru Q Magazine.

„Generațiile de azi nu mă cunosc. Mă refer la tinerii între 18 și 25 de ani. Dacă i-aș întâlni pe viu, am comunica natural, ușor, pentru că am acest dar de a mă înțelege cu oricine, din orice loc al lumii. Le-aș vorbi despre mine, cea de dincolo de profesie. Acolo, dincolo, e omul care sunt și care trăiește acum, ca și ei, ziua de azi.

N-aș vrea să știe cât de tristă și dezamăgită sunt de lumea în care trăiesc. N-aș vrea să știe că zâmbetul care nu mă părăsește e doar un reflex al vârstei mele dintâi, când credeam că lumea e bună, frumoasă și dreaptă”, mai spunea cunoscuta crainică TVR.

Delia Budeanu a fost o oglindă în care s-au reflectat bucuriile și durerile unei națiuni. A știut să fie empatică și fermă, să aducă un zâmbet sau o lacrimă atunci când era nevoie. Știrile sale erau mai mult decât informații, erau o mângâiere și uneori un sfat negrăit.

Trupul său va fi depus, duminică, ora 16.30, la Mănăstirea Cașin din București, iar înmormântarea va avea loc, luni, la Mănăstirea Ghighiu, transmite Radio România.