Cum să curățați o toaletă în mod corect 

Nimeni nu trage apa cu entuziasm atunci când este timpul să curețe un WC, dar este o sarcină inevitabilă dacă vreți să vă asigurați că baia dvs. arată cât mai bine, precum și pentru a împiedica bacteriile să se acumuleze în interiorul vasului (și apoi să se împrăștie în restul băii cu fiecare tragere de apă).

Este nevoie de ceva mai mult timp și efort decât o pulverizare ocazională de lichid de curățare de culoarea aprinsă și o agitare cu o perie șubredă pe care ați luat-o de la magazinul din colț pentru ca porțelanul WC să fie dezinfectat și strălucitor, dar cu uneltele potrivite și câteva sfaturi utile, este o sarcină pe care o puteți finaliza destul de ușor. De asemenea, curățarea frecventă reduce foarte mult factorul neplăcut, așa că este o corvoadă de care ar trebui să vă ocupați în permanență.

O perie de toaletă bună vă permite să ajungeți sub buza vasului de WC pentru a freca murdăria pe care nu o puteți vedea și acoperă o zonă suficient de largă pentru a nu vă lua o veșnicie să eliminați murdăria expusă. De asemenea, asigurați-vă că peria dvs. de toaletă nu a zăbovit prea mult după ce și-a depășit eficiența: Dacă periile sunt îndoite sau dacă forma generală a periei s-a deformat, este timpul pentru una nouă. Ar trebui să înlocuiți o perie (sau un cap de perie) bine întreținută și curățată în mod regulat cam la fiecare șase luni.

Designul unei perii de toaletă are mai multe aspecte decât își dau seama majoritatea oamenilor. Deși sarcina principală a instrumentului este de a vă face mai ușoară curățarea toaletei – adică are un cap care are o formă care să ajungă în toate zonele vasului și peri suficient de fermi pentru a freca, dar fără să împrăștie apa de toaletă (și… alte lucruri) peste tot -, ar trebui să fie, de asemenea, comodă și igienică pentru a fi depozitată și ușor de înlocuit.

Un produs de curățare special conceput pentru vasele de toaletă va face cea mai mare parte a muncii pentru a elimina bacteriile și acumulările de apă dură. Experții cu care am discutat au recomandat orice detergent cu o formă de înălbitor, dar puteți găsi și o mulțime de alternative la înălbitor.

Pentru a vă asigura că întregul vas de WC se curăță, mai ales facă aveți o fosă septică, trebuie să reduceți nivelul apei înainte de a aplica detergentul. Acest lucru îi permite dezinfectantului să își facă treaba nediluat. Pentru a goli vasul, turnați rapid o găleată de apă înăuntru, ceea ce va declanșa acțiunea de spălare fără ca rezervorul să toarne apă nouă pentru a o înlocui.

Interiorul toaletei nu este singura parte a tronului de WC pe care trebuie să o curățați în mod regulat. Asigurați-vă că ștergeți partea exterioară a vasului, rezervorul, capacul toaletei și mai ales mânerul de tragere a apei. De asemenea, dezinfectați și peria de toaletă în sine după ce o folosiți. Experții cu care am discutat recomandă să pulverizați capul periei cu dezinfectant, să așteptați aproximativ un minut și să îl clătiți cu apă fierbinte în cadă sau la duș. (Apoi, poate, curățați bine zona respectivă).

Indiferent de instrumentul pe care îl utilizați pentru a șterge exteriorul toaletei, asigurați-vă că este fie lavabil, cum ar fi o cârpă reutilizabilă, fie ușor de aruncat, cum ar fi prosoapele de hârtie sau șervețelele dezinfectante. Dacă preferați un burete, asigurați-vă că îl curățați bine după aceea, că îl separați de alți bureți atunci când îl depozitați și că îl păstrați dedicat acestei singure sarcini. Unele persoane ar putea prefera, de asemenea, să folosească un set bun de mănuși de cauciuc în timpul acestei sarcini, dar întotdeauna le-am considerat mai mult incomode decât utile; prefer să ne spălăm bine pe mâini după ce am terminat de curățat.

În funcție de marca de detergent pentru WC pe care o folosiți, acest proiect ar trebui să dureze doar aproximativ 15-20 de minute. Instrucțiunile unor produse de curățare recomandă să lăsați soluția să stea până la 10 minute, dar puteți lucra la ștergerea părților exterioare ale toaletei în timp ce lăsați dezinfectantul să-și facă treaba.

Nouă ne place peria de toaletă și recipientul OXO Good Grips Compact Toilet Brush and Canister. Mânerul său a fost confortabil pentru testerii noștri, capul de perie înlocuibil asigură o performanță de frecare constantă, iar suportul inteligent al scobitorii face o treabă excelentă de a ascunde peria în mod discret atunci când nu o folosiți.

