Cum sa amenajezi o baie splendida cu bani putini? – 3 idei

Sa creezi singur planul decorului pentru casa ta ti se pare cu adevarat dificil? Nu vrei sa angajezi un designer de interior pentru ca iti doresti sa amenajezi chiar tu apartamentul viselor tale? Nu stii de unde sa incepi ? Stai linisit! Suntem aici sa te ajutam ca pas cu pas sa descoperi secretele unui designer de succes si de ce nu sa iti cultivi aceasta noua pasiune.

Casa ta va fi primul proiect de proprortii la care vei lucra, asa ca vom avea grija ca lucrurile sa mearga ca pe roate. In acest articol vom analiza posibilitatile de amenajare ale baii tale, optiunile de mobilier de baie si aspectele de care va trebui sa tii cont pentru a duce la capat ceea ce iti propui.

Cum te pregatesti sa alegi mobilierul de baie?

Pentru inceput, orice proiect de acest tip are nevoie de un plan bine structurat dupa care tu, de azi un designer de succes, sa te poti ghida pentru a stii exact care e urmatorul pas cand vine vorba despre decor. Ideal este sa stabilesti un buget in care sa te incadrezi pentru a-ti da seama catre ce categorii de produse sa iti indrepti atentia atunci cand mergi la cumparaturi. De asemenea, este obligatoriu sa faci masuratorile exacte ale viitoarei tale bai. Totul trebuie sa fie perfect pus la punct inainte de a merge la cumparaturi.

Inainte sa incepi sa scrii pe o foaie ideile stralucite la care te gandesti cand vine vorba de mobilierul de baie, arunca o privire peste cateva surse de inspiratie. Aloca-ti cateva zile sa treci prin magazinele de materiale si vezi care sunt produsele populare. O alta idee ar fi sa arunci o privire peste fotografii ale bailor organizate de designeri si in felul acesta sa reusesti sa obervi anumite elemente care te surprind.

De asemenea, daca mergi in vizita la un prieten si decorul baii lui te uimeste prin anumite aspecte unice, nu ezita sa ii pui intrebari despre materiale, meseriasi sau obstacolele de care s-a lovit pe parcursul renovarii. Incearca sa iti faci o idee cat mai realista asupra felului in care vrei sa iti transformi baia.

De ce este important mobilierul de baie?

Baia este o incapere care ar trebui sa iti poata oferi tot confortul de care ai nevoie. Dupa o zi grea la munca, o excursie in natura sau o iesire in oras, singurul lucru de care ai nevoie este un dus fierbinte intr-o baie al carei decor sa iti dea o stare de bine. Aceasta este un adevarat spatiu de relaxare unde de obicei iti gasesti timpul sa te gandesti la tot parcursul zilei care a trecut.

Amenajarea baii este foarte importanata, aceasta trebuie sa fie practica si estetica. Prin alegerea mobilierului potrivit poti valorifica chiar si o incapere de dimensiuni foarte mici.

Cum salvezi bani cand cumperi mobilier de baie?

In primul rand, cand vine vorba de gestionarea banilor este foarte important sa pleci la cumparaturi „cu temele facute”. Dupa ce ai stabilit un anume buget, fa o lista cu toate obiectele importante de care ai nevoie, ulterior adaugandu-le si pe cele optionale. Cand alegi mobilierul de baie este important sa fii atent si la calitatea acestuia, nu doar la pret. Pe termen lung vei reusi sa salvezi bani daca te orientezi din prima spre obiecte de o calitate superioara.

Un alt sfat ar fi sa incerci sa calculezi cat mai exact numarul materialelor de care vei avea nevoie, astfel reusind sa salvezi o suma semnificativa. Rezerva-ti timp sa iei masuratorile baii tale si nu trata cu superficialitate acest aspect important.

Daca nu te grabesti si urmezi instructiunile pe care ti le-am oferit in acest articol vei reusi cu siguranta sa iti duci proiectul la bun sfarsit. Trateaza alegerea mobilierului baii proprii ca pe o activitate relaxanta si distractiva. Fie ca ai pe cineva care sa te ajute, fie ca esti singur in aceasta prima experienta de designer, este important sa tratezi totul ca pe o activitate placuta. Ce este mai frumos decat sa planifici chiar tu decorul casei tale dupa bunul plac? Orele petrecute in magazinele cu materiale sau privind fotografii cu design-uri pe internet, vor ramane doar niste amintiri frumoase odata ce vei ajunge sa finalizezi acest minunat proiect. Mobilier de baie ieftin gasesti pe Drimus.

