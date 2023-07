Cum importi o masina second hand din Germania in Romania?

Daca esti in cautarea unei masini second hand, importul unei masini din Germania poate fi o optiune atractiva. Germania este cunoscuta pentru calitatea si diversitatea masinilor sale, iar preturile pot fi mai accesibile decat in Romania. In acest articol, vom explora pasii necesari pentru a importa o masina second hand din Germania in Romania si actele de care aveti nevoie la fiecare etapa.