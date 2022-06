Cu ce se curata spuma poliuretanica?

Aplicarea de spume poliuretanice poate fi problematica daca nu ai la indemana si produse speciale pentru curatarea reziduurilor. Pe cat de util este acest produs, folosit in proiecte de izolatie sau pentru umplerea golurilor in numeroase aplicatii, pe atat de dificil este de curatat, indiferent daca discutam despre pielea mainilor, haine, interiorul pistolului de spuma PU, aplicatorul tuburilor de spuma sau zonele invecinate suprafetei pe care a fost aplicat.

Oricat de atent ai incerca sa fii, vor exista mereu reziduuri de spuma in zone in care produsul nu ar trebui sa ajunga. Indiferent daca ai trecut deja prin astfel de incidente sau daca esti novice in ceea ce priveste aplicarea spumei poliuretanice, este necesar sa fii complet pregatit inainte de a folosi acest produs, iar din acest articol vei afla toate informatiile de care ai nevoie.

Produsul potrivit de curatare, aplicat pe spuma proaspata sau uscata, dupa caz, o va curata si indeparta cu usurinta.. Pentru recomandari si sfaturi in acest sens am apelat la echipa Econstrukt – specialisti cu experienta in oferirea de solutii pentru proiecte de amenajare si constructii. Pe langa spumele poliuretanice de la Econstrukt si solutiile aferente de curatare, magazinul online ofera o gama extrem de variata de produse eficiente si calitative.

De ce ai nevoie de produse speciale pentru curatarea spumei poliuretanice?

Daca te-ai gandit ca poti curata spuma poliuretanica folosind o laveta si apa cu detergent, lucrurile nu stau chiar asa, iar explicatia sta in formula chimica pe care o are acest produs. Exista multe tipuri de spuma poliuretanica: pentru montaj, pentru izolare, etansare, pentru umplerea golurilor, cu volum mare de expandare, cu volum mic de expandare, de exterior, de interior, de vara, de iarna, etc.. In toate cazurile vei avea nevoie de solutii speciale de curatare a reziduurilor.

Folosita in proiecte de izolatie termica, pentru fixare, etansare, izolatie electrica sau izolatie pentru conductele de apa, spuma poliuretanica nu este altceva decat un produs obtinut din combinarea chimica a doua componente. Fiind foarte rezistenta la apa si la multe produse chimice, faptul ca este greu de curatat in lipsa unor solutii speciale nu poate fi o surpriza.

Alaturi de spumele poliuretanice de la Econstrukt, in magazinul online mai poti gasi si diverse tipuri de produse destinate curatarii spumei poliuretanice. Acestea au o formula bazata pe solventi si sunt disponibile sub forma de spray sau solutie.

Recomandari pentru curatarea rapida a spumei poliuretanice

Pentru curatarea optima a reziduurilor de spume poliuretanice, Econstrukt recomanda solutiile speciale de la Bison, Rino si Melleurd, cu un raport foarte bun calitate – pret. Inainte de a alege produsul va trebui, insa, sa ai in vedere ce tipuri de urme de spume poliuretanice poate curata: proaspete sau intarite.

Pentru a indeparta urmele proaspete de spuma poti opta pentru spray-urile de curatare Bison Gun&Foam Cleaner sau Rino Cleaner, care actioneaza rapid si au calitate profesionala. Ambele sunt eficiente in curatarea mai multor tipuri de spuma, de la cea pentru izolatie pana la cea de umplere a golurilor sau de fixare, pentru interior sau exterior. Sunt potrivite pentru aplicarea pe mai multe tipuri de suprafete, precum sticla, ramele usilor si ferestrelor, uneltele de lucru si echipamente sau pentru a elimina reziduurile de spuma din interiorul pistolului de spuma PU.

Pentru indepartarea urmelor complet intarite de spuma poliuretanica dar si a celor proaspete, se recomanda alegerea solutiei speciale de la Mellerud. Aceasta actioneaza rapid si eficient, si poate fi aplicata pe diverse suprafete: lemn, sticla, piatra, plastic, ceramic, caramida si alte materiale. Nu va trebui decat sa o aplici conform instructiunilor pe suprafata afectata – pervazuri, jaluzele, pardoseli sau pereti, printre altele – si sa respecti timpul de asteptare.

Asadar, daca pui pret pe eficienta crescuta, efort minim si vrei ca timpul necesar pentru a curata reziduurile de spuma poliuretanica sa fie cat mai scurt, recomandarea specialistilor este sa iti indrepti atentia catre solutiile speciale. Acestea sunt folosite cu succes atat de profesionisti, cat si de catre cei care se ocupa de proiecte DIY, iar avantajele utilizarii lor sunt de necontestat.

