Cristian Preda, fost europarlamentar, pus și ales pe listele PD-L și apoi PMP, între 2009 și 2019, pentru obediența manifestată, exact ca în odele și laudele aduse „conducătorului suprem” în anii 80, pentru „turnătorul” la securitate, Traian Băsescu, a atacat recent emisiunea „Ora Regelui”, sugerând TVR s-o scoată din grila de programe.

„La discuția despre nostalgie organizată de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, am sugerat ca TVR să aibă o emisiune săptămânală despre ce a fost comunismul. E anormal ca postul public să aibă în grilă o emisiune intitulată „Ora Regelui” și nu una despre istoria care l-a ținut pe Mihai I departe de tron. Așa cum e stupid să aloci bani de la buget urmașilor Regelui Mihai și să nu sprijini cu nimic Memorialul de la Sighet sau Fundația Coposu”, a zis Cristian Preda.

Poziția lui Cristian Preda nedemnă pentru un formator de opinie

Declarațiile acestuia au primit imediat replică din partea unuia dintre realizatorii emisiunii „Ora Regelui”, Bogdan Șerban Iancu. Acesta arată cum politologul Cristian Preda recurge la falsuri și atacuri ideologice, nedemne de poziția și statutul său.

„ Se presupune că un profesor universitar este deținătorul tuturor calităților morale pe care, precum Diogene, le căutăm, în speranța că vom întâlni Omul.

Profesorul Cristian Preda îmbrățișează, n-ar fi prima oară, fake-news-ul, ca să nu rostesc cuvântul tare, minciuna. Ceea ce, in cazul domniei sale, ca profesor și lider de opinie, e grav.

Nu înțeleg de ce crede reputatul profesor, invitat des în studiourile TVR, că o emisiune ar trebui eliminată și înlocuită cu alta. De parcă nu ar putea exista simultan.

Și, culmea, chiar există. Multe și splendid realizate. Din lipsa de spațiu amintesc una singură, dar celebră, „Memorialul Durerii” ”, a transmis Bogdan Șerban Iancu.

Cristian Preda are „reflexe roșii”

„Becul roșu al alarmei interioare s-a aprins când am sesizat mirosul „pecereului” în exprimarea domnului Preda.

Problema sa este Regalitatea.

De ce exista o emisiune dedicată istoriei Instituției care a creat o țară, România?!

Fake news-ul, strecurat în stil proletcultist, „e stupid să aloci bani de la buget urmașilor Regelui Mihai” este lipit de fantezista concurență de rol dintre Casa Regală, Fundația Doina Cornea și Memorialul Sighet, când între cele trei există o complementaritate în contracararea fantasmelor legionare și comuniste”, a mai adăugat jurnalistul TVR.

Monarhia s-a opus mereu ideologiilor totalitare, între care și cea comunistă, marxistă

„Monarhia a fost marele inamic instituțional al marxismului, comunismului și, în general, al stângii ideologico-politice. Corneliu Coposu sau Doina Cornea au fost apropiați ai Casei Regale, fiind cele mai puternice voci care au susținut revenirea României la monarhia constituțională parlamentară.

Casa Regală nu primește nici un bănuț de la buget. Reputatul profesor știe bine asta, dar preferă să mintă. Familia Regală face diplomație în slujba țării din fonduri proprii.

Chestiunea e dovedită, recunoscută de însuși statul român.

Domnul Preda ar cheltui banii personali pentru a sluji România?

Nici vorbă!

Deranjul domniei sale vine din trecut. Când te alături partidului comunist, în tinerețe, e imposibil să mai ai vreo umbră de apreciere pentru cei care au făcut posibilă Independența și au Reîntregit țara.

În epocă, ante ’89, a existat o întâmplare, aranjată evident, cu un cetățean care a reușit să cumpere două pachete de unt. A fost desemnat vinovat pentru penuria produsului.

Domnul Preda folosește același truc „pecerist” când se plânge de lipsa fondurilor pentru Fundatia Doina Cornea și Memorialul Sighet.

Întâmplător?

Mă îndoiesc!”, argumentează realizatorul „Orei Regelui”.

Fostul „aplaudac” al lui Traian Băsescu uită că republicanismul în România are baza în comunism

„ Și, în siajul celor spuse la început, liderul de opinie are, iată, susținători curioși.

Doamna Zaifu, nelămurită și dânsa de atenția pentru Rege, în dauna altor teme.

Monarhist fiind, aș fi mulțumit până la extaz ca televiziunea publică să aibă mai multe producții dedicate celei mai falsificate perioade ale istoriei noastre comune și personalității Suveranilor, atât de răstălmăcite.

Domnul profesor universitar Preda consideră mitologie, nu cunoaștere, realizările grupului editorial al emisiunii „Ora Regelui”.

E dreptul domniei sale să creadă în orice, chiar și în președinți informatori ai Securității.

Poate spune, nimic mai normal, că preferă Republica, așa cum a susținut chiar la TVR. N-am să susțin, aici, acum, că republicanismul românesc are o bază în comunismul de care se pare că e atât de greu să ne despărțim. Deși asta cred profund.

Nu are însă dreptul, sub nici o forma, să mintă. Este profesor. Profesor…

Colegii din televiziunea publică poate își vor reprima, măcar pentru o perioadă, impulsul de a-l mai invita.

Necredibilul domn Preda nu are ce comunica.

Mă aștept ca acest text să fie repede șters, blocat, etc de transparentul profesor Preda, în același fel în care a procedat cu postarea inimoasei mele colege, Camelia Csiki.

Pentru că „pecereul” nu accepta decât unanimități.”, conchide Bogdan Șerban Iancu.

„Ora Regelui” relevă instituția monarhiei și rolul trecut, prezent și viitor al Regalității



În fiecare sâmbătă, de la ora 14:30, Ora Regelui îşi propune, la TVR 1 și TVR 1 HD, prin dovezi şi mărturii, să facă lumină în istoria României, reinterpretată şi modificată în ultimii 70 de ani, să ofere românilor adevărul despre perioada monarhiei, despre rolul Regelui Carol I în modernizarea ţării sau câştigarea independeţei, despre cum a ajutat Casa Regală România, despre rolul Regilor României în evoluţia societăţii româneşti.

„Românii nu ştiu nici astăzi care este adevărul despre perioada monarhiei, despre rolul Regilor României în societatea românească, despre care, se ştie, a început să se dezvolte şi să se modernizeze mai ales în perioada respectivă. Sunt multe aspecte de lămurit… Să nu uităm că şi anul trecut au apărut neadevăruri legate de abdicarea Regului Mihai sau că nici acum lumea nu ştie dacă Regele Mihai a plecat cu un tren încărcat cu bogăţii, o informatie falsă propagată de comunişti încă din 1948. Vom încerca să lămurim multe alte aspecte legate de Coroana Română, vom readuce istoria susţinută de dovezi şi mărturii”, promite Camelia Csiki, unul dintre realizatorii emisiunii Ora Regelui de la TVR 1.

La Ora Regelui, telespectatorii pot urmări imagini de arhivă cu şi despre toţi regii şi reginele României, începând cu Regele Carol I şi Regina Elisabeta, Regele Ferdinand, Maria, copiii acestora, Regina Mamă Elena, Regele Mihai, Majestatea Sa Margareta – Custodele Coroanei Române, dar şi imagini actuale, din viaţa de zi cu zi a Casei Regale a României.

În emisiune apar oameni de ştiinţă, de artă, diplomaţi, scriitori precum şi analişti români şi străini. De asemenea, sunt ilustrate cele mai semnificative şi mai prestigioase prezenţe regale româneşti în capitalele lumii.

