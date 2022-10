Ce avantaje are tâmplăria de aluminiu față de cea din PVC 

Dacă locuința dumneavoastră are nevoie de ferestre și uși noi,vă gândiți, probabil, ce să alegeți între cele cu profil PVC și cele cu profil de aluminiu. Deși ambele tipuri de uși și ferestre au avantajele lor, cele cu profil de aluminiu oferă o serie de avantaje care le fac o alegere mai bună. Citiți în continuare pentru a descoperi care sunt acestea.

Avantaje ale profilurilor din aluminiu

Așa cum am menționat mai sus, profilurile din aluminiu, în special cele realizate de firme de profil precum Aluprof, oferă o serie de avantaje. Iată care sunt câteva dintre acestea.

Performanță

Aluminiul depășește, de asemenea, PVC-ul când vine vorba de performanță. Tâmplăriile din aluminiu sunt mai eficiente din punct de vedere energetic, ceea ce înseamnă că vă vor ajuta să vă păstrați casa răcoroasă vara și caldă iarna mult mai ușor. De asemenea, sunt mai durabile și mai sigure decât cele din PVC. Totodată, PVC-ul este predispus să se deformeze și să se îngălbenească în timp, în timp ce aluminiul își păstrează forma și culoarea pentru mulți ani de acum încolo.

Aluminiul este un excelent conductor de căldură, ceea ce înseamnă că poate contribui la menținerea locuinței dvs. mai răcoroasă vara și mai caldă iarna. De fapt, studiile au arătat că locuințele cu ferestre și uși din aluminiu folosesc cu până la 10% mai puțină energie decât cele fără. Acest lucru se poate adăuga la economii semnificative în timp!

Întreținere

Un alt beneficiu al ferestrelor și ușilor din aluminiu este faptul că acestea necesită puțină întreținere. Spre deosebire de ferestrele și ușile din PVC, sau lemn, care necesită vopsirea sau colorarea regulată pentru a le păstra aspectul optim, ferestrele și ușile din aluminiu trebuie doar să fie curățate cu apă și săpun pentru a-și păstra aspectul ca nou. În plus, aluminiul nu putrezește, nu se deformează și nici nu este deteriorat de elementele atmosferice, astfel încât puteți fi siguri că investiția făcută va pentru o perioadă mult mai mare.

Costuri

Deși ferestrele din aluminiu pot avea un cost inițial mai mare decât cele din PVC, acestea sunt de fapt mai rentabile pe termen lung. Asta pentru că nu va trebui să le înlocuiți la fel de des ca pe cele din PVC. Astfel, atunci când luați în calcul economiile pe termen lung, aluminiul este de fapt opțiunea mai accesibilă.

Estetică

Un alt motiv pentru care ar trebui să alegi ușile și ferestrele din aluminiu, în detrimentul celor din PVC, este estetica. Aluminiul are un aspect mai modern și poate conferi locuinței dvs. un aspect elegant și stilat. PVC-ul, pe de altă parte, poate arăta ieftin și învechit, mai ales după câțiva ani, când începe să se îngălbenească. O tâmplărie din aluminiu va arăta ca nouă pentru mult mai mult timp. În plus, așa cum am menționat mai sus, este și mult mai ușor să îi păstrezi aspectul de nou pentru o perioadă mult mai îndelungată.

În concluzie

Când vine vorba de alegerea unor ferestre noi pentru locuință, există mulți factori de luat în considerare. Dar dacă ar trebui să recomandăm un tip de fereastră în detrimentul altuia, acesta ar fi de fiecare dată aluminiul. Ferestrele din aluminiu oferă performanțe superioare, stil și valoare în comparație cu ferestrele din PVC – ceea ce le face să fie cea mai bună alegere pentru casa dumneavoastră. Totodată, sunt mai durabile și mai ușor de întreținut.

În concluzie, ferestrele și ușile din profil de aluminiu oferă o serie de avantaje față de alte materiale chiar dacă investiția inițială este ceva mai mare. Pe termen lung însă, investiția se amortizează mult mai ușor.

