Cauți o măsuță de cafea pentru living? Uite de ce să ții cont

Iubești să-ți savurezi cafeaua în living dimineața și în pauza de prânz. E momentul tău cu tine, în care te deconectezi de la task-urile de la birou și îi oferi sufletului tău o mică plăcere. Îți dai seama însă că ritualul tău nu e complet: îți lipsește o masă de cafea. Până acum ai tot improvizat: ai lăsat cana pe canapea, pe birou sau cine știe pe unde altundeva pe mobilă/mobilier.

S-a întâmplat să verși cafeaua de câteva ori, așa că ai un motiv în plus să integrezi în decor o masă de cafea. Uite care sunt principalele lucruri de care să ții cont când o alegi:

Designul

Când aduci un element nou în sufragerie, așa cum e măsuța de cafea, e esențial să te asiguri că acesta se va integra firesc și fără efort. Altfel, va arăta ca… nuca în perete. Dacă designul sufrageriei tale este minimalist, optează pentru o masă de cafea din același stil: simplă, fără prea multe brizbrizuri, realizată dintr-un material calitativ și natural.

Pentru un plus de funcționalitate, poate că merită să te orientezi către un model prevăzut cu roți, ca să-l miști mai ușor dintr-o parte în alta. Sigur că poți alege și o măsuță de cafea dintr-un alt stil, mai ales dacă vrei să obții o amenajare eclectică, cu un twist neconvențional.

Materialul

Măsuță de cafea din lemn, sticlă, metal sau poate aluminiu sau pal? Alegerea îți aparține întru totul, însă, după cum vei vedea, ar fi bine să te ghidezi și după modul în care vei folosi masa. Nu de alta, dar nu e suficient să-ți placă pur și simplu textura unui material, ci și să te întrebi dacă e ușor de întreținut sau se pretează pentru stilul tău general de viață. Trecem chiar acum la acest capitol, nu-ți face griji.

Modul în care o vei folosi

„Cum adică? Doar voi ține cana cu cafea pe ea, cum altcumva aș mai putea-o folosi?” Dacă ridici din sprâncene și nu înțelegi ce vrem să spunem, ai un motiv în plus să rămâi alături de noi. Uite, dacă ai animal de companie, și mai ales dacă acesta este jucăuș și în continuă mișcare, e bine să optezi pentru o măsuță de cafea cât mai stabilă. Mai mult ca sigur nu vrei ca patrupedul tău s-o răstoarne – iar cel mai mult te gândești la siguranța lui, nu neapărat la cafeaua ta. În plus, dacă obișnuiești să te uiți la serialele tale favorite în sufragerie, probabil vei fi tentat(ă) să stai tolănit(ă) pe canapea și uneori să-ți și sprijini picioarele pe măsuța de cafea – e un gest aproape instinctiv când te simți bine și ești în stare de relaxare. Astfel, e indicat să mizezi pe un model cât mai rezistent și nepretențios.

Dimensiunile

Dimensiunile depind, pe de-o parte, de spațiul total al sufrageriei, iar pe de altă parte – de canapea sau colțar, piesa principală lângă care va sta măsuța de cafea. În primul rând, reține că o vei poziționa la o distanță cuprinsă între 35-45 de centimetri de fotoliu, canapea sau colțar, astfel încât să-ți poți bea cafeaua sau ceaiul în voie – sigur nu vei vrea să te apleci de fiecare dată după cană. Ritualul de savurare a licorii magice și energizante e prin excelență unul relaxant, nu? Nu-l compromite printr-o amplasare neinspirată a măsuței.

Apoi, ține cont că piesa aleasă să aibă o înălțime asemănătoare cu cea a șezutului canapelei – din același motiv legat de confort și bună dispoziție. În al treilea rând, asigură-te că alegi o masă de cafea cu o lungime egală cu cel mult două treimi din cea a canapelei. Optează pentru un model cu o lungime mai mică, dacă vrei sau ai nevoie să eficientizezi spațiul. Apropo, lungimea depinde și de numărul persoanelor care se vor bucura, în același timp, de noua piesă din living.

Ghidează-te după aceste 4 criterii și îți va fi mult mai ușor să aleg o măsuță de cafea cu un design pe placul tău și, atât de important, care să se dovedească practică pe termen lung. Meriți un ritual de savurare a cafelei relaxat și… relaxant. Măsuța îl poate susține sau nu. De tine depinde.

