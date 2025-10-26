Cei doi ierarhi vor fi însoțiți de un impresionant sobor format din 65 de episcopi, 70 de preoți și 12 diaconi

Pictura interioară a Catedralei Naționale din București va fi sfințită duminică, într-o ceremonie oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române. Cei doi ierarhi vor fi însoțiți de un impresionant sobor format din 65 de episcopi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Sursa: Agenția de știri Basilica

La eveniment sunt așteptați peste o sută de mii de credincioși, dar și numeroase oficialități: primarul general Nicușor Dan, președintele Senatului, Mircea Abrudean, premierul Ilie Bolojan, precum și invitați din străinătate. Momentul marchează începutul manifestărilor dedicate Centenarului Patriarhiei Române și 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române.

„Iubim Biserica fiică a României și așteptăm cu bucurie să participăm la sărbătoarea centenară de anul viitor”, declara anterior Patriarhul Bartolomeu I, potrivit Agenției Basilica.

Ceremonia de duminică se desfășoară după un program liturgic bine stabilit: Sfânta Liturghie va începe la ora 7:30, iar sfințirea picturii va fi oficiată începând cu 10:30. Actul de sfințire va fi citit la final, în jurul prânzului.

Accesul în interiorul Catedralei va fi rezervat celor 2.500 de invitați oficiali, în timp ce peste 8.000 de pelerini, veniți organizat din întreaga țară, vor urmări slujba de pe esplanadă. Alte ecrane vor fi montate în exteriorul ansamblului, pentru miile de credincioși care nu vor putea pătrunde în perimetrul principal.

După slujbă, rândul de închinare la Sfântul Altar va începe cu invitații și grupurile organizate, urmând ca publicul larg să poată intra abia după ora 20:00. Programul de vizitare va continua non-stop până pe 31 octombrie, pentru ca toți pelerinii să aibă ocazia de a se ruga, în cel mai nou lăcaș simbolic al spiritualității românești.

Ridicată pe Dealul Arsenalului, Catedrala Națională este considerată „inima spirituală a României moderne”. Ideea construcției sale datează din 1877, după câștigarea Independenței, fiind reluată în epoca Patriarhului Teoctist și continuată de Patriarhul Daniel. Cu o înălțime de 120 de metri și mozaicuri întinse pe 25.000 de metri pătrați, lăcașul îmbină elemente arhitecturale românești tradiționale cu detalii moderne, evocând unitatea și demnitatea credinței ortodoxe.

Catedrala Mântuirii Neamului are două hramuri, Înălțarea Domnului și Sfântul Apostol Andrei și rămâne, după cum o descriu ierarhii, „un testament de recunoștință și speranță pentru poporul român”.

