Care sunt diferentele de performante intre cauciucurile ATV noi si cele uzate?

Daca detii un ATV, atunci stii deja faptul ca dispui de o multime de optiuni cand vine vorba de alegerea unor anvelope diferite. Cu toate acestea, nu ar trebui sa folosesti produse second hand in clipa in care faci schimbarea. Desi multe persoane apeleaza la aceasta solutie pentru ca se gandesc la pret, exista diferente in ceea ce priveste calitatea. Iata la ce sa te astepti!

Cat de bine functioneaza un set second hand?

Seturile de cauciucuri ATV uzate sunt adesea mai grele decat cele noi. Acest lucru se intampla fiindca banda de rulare lipita pe corp este mai groasa si pot fi utilizate materiale adezive suplimentare. Un set greu pune o sarcina suplimentara pe motor si componente, iar transmisia este afectata. Pe langa asta, nici calitatea cauciucului nu este una foarte buna. Exista sansa ca materialul sa aiba defecte la pene si probabil procesul de reparatie in vulcanizare nu a fost suficient.

De asemenea, poti intalni anvelope care nu sunt echilibrate cum trebuie si necesita investitii suplimentare. In situatia in care alegi un set nou, stii faptul ca acestea sunt doar ale tale si au fost verificate inainte de a ajunge la vanzare. In plus, toate elementele din compozitie se unesc uniform si beneficiezi de garantie. Seturile create special pentru anumite tipuri de drumuri se comporta adecvat si nu se desprind bucati din suprafata de rulare.

Cat de mult este afectata aderenta?

In momentul in care pui frana, un set de cauciucuri ATV vechi ar putea intampina probleme. Spre exemplu, rotile s-ar putea bloca sau exista sansa sa patineze. Daca iti doresti sa te deplasezi in conditii de siguranta, aceasta situatie nu este una placuta. Din fericire, poti rezolva totul folosind un set „all terain” nou.

Acesta are crampoane special proiectate pentru a oferi performante superioare in orice conditii si o aderenta laterala puternica. Banda de rulare este eficienta atat pentru plimbarile obisnuite, cat si pentru cei care practica off-road. Majoritatea ATV-urilor au jante de 12-inch, dar suporta o marime sau doua mai mari fata de masurile standard. In cazul in care ai nevoie de mai mult, este necesar sa ridici suspensia.

Cat de rezistente sunt rotile la socuri?

Crampoanele sunt deja rotunjite si materialul anvelopei s-a decolorat sau crapat? Acest lucru ar trebui sa-ti ridice un semn de intrebare. Este necesar sa verifici presiunea inainte de fiecare deplasare si sa te asiguri ca manevrabilitatea are loc in mod adecvat. Un set de cauciucuri ATV uzat nu are acelasi grad de absorbtie al socurilor precum unul nou, deoarece peretii nu mai sunt la fel de elastici. Profilul si patternul crampoanelor prezinta insa un rol important in ceea ce priveste adaptarea fata de mediul intalnit.

Cei care prefera sa se deplaseze pe teren accidentat intampina numeroase obstacole si trebuie sa faca fata la nisip, pietris sau stanci. Exista si cauciucuri ATV speciale pentru traseele cu noroi, dar cele mai utile raman cele clasice. Unele anvelope au o aderenta ridicata, altele prezinta un randament kilometric bun sau aduc un consum redus de carburant. La un magazin online poti achizitiona cauciucuri ATV, dar si multe altele si beneficiezi de transport gratuit la toate comenzile de peste 300 de lei!

