București
luni, 1 decembrie 2025
Capitala marchează Ziua Națională cu o paradă militară impresionantă la Arcul de Triumf

Capitala marchează Ziua Națională cu o paradă militară impresionantă la Arcul de Triumf

Actualizat:
Dana Macsim
de Dana Macsim
Foto arhivă

Peste 2.900 de militari și reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, SRI, STS și Administrației Naționale a Penitenciarelor sunt implicați în eveniment

Capitala găzduiește luni, de la ora 11:00, parada militară dedicată Zilei Naționale a României, eveniment desfășurat tradițional în zona Arcului de Triumf. Mii de militari și specialiști din principalele structuri ale apărării și siguranței naționale sunt mobilizați pentru ceremonie.

Peste 2.900 de militari și reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, SRI, STS și Administrației Naționale a Penitenciarelor sunt angrenați în eveniment, alături de tehnică militară variată: 220 de mijloace terestre, dintre care 60 expuse static, și 45 de aeronave.

Defilarea include și participarea militarilor străini. Reprezentanți din Franța, SUA, Spania, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Macedonia de Nord, dar și din state aliate NATO prezente în România vor fi prezenți în cadrul unor detașamente internaționale.

Pe timpul intonării Imnului Național, tradiția militară este respectată și în acest an: vor fi trase 21 de salve de tun din zona Parcului Regele Mihai I. Publicul va putea vizita, după ceremonie, expoziția de tehnică militară amplasată în zona Arcului de Triumf, până la ora 14:30.

De 1 Decembrie, Drapelul României va fi arborat la bordul navelor militare și în toate instituțiile de profil din țară. Armata este prezentă în manifestări în toate județele, în colaborare cu autoritățile locale, atât în parăzi militare și ceremonii religioase, cât și în activități dedicate publicului. Și militarii aflați în teatrele de operații sau în misiuni externe vor marca Ziua Națională prin ceremonii specifice.

Ziua Națională din acest an marchează 107 ani de la unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România, decisă în 1918. Parlamentul a stabilit oficial data de 1 Decembrie drept sărbătoare națională în 1990.

