Banca Națională a României (BNR) introduce, de luni, în circuitul numismatic, trei monede dedicate Centenarului Patriarhiei Române: una din aur, una din argint și una din tombac cuprat.

Pe aversul tuturor celor trei versiuni apare macheta Catedralei Naționale, alături de inscripțiile „ROMANIA” și „CATEDRALA NATIONALA” dispuse în arc de cerc, anul „2025”, stema națională și valoarea nominală diferită pentru fiecare tip: 500 de lei (aur), 10 lei (argint) și 1 leu (tombac cuprat).

Reversul comun redă imaginea Palatului Patriarhiei, sediul instituției, și inscripția „PATRIARHIA ROMANA”.

Monedele din aur și argint sunt livrate în capsule de metacrilat, însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate în română, engleză și franceză, semnate de guvernatorul băncii centrale și casierul central. Versiunea din tombac cuprat este prezentată într-un pliant inserat într-o mapă cartonată.

Tirajele maxime aprobate sunt de 1.000 de exemplare pentru moneda din aur, 5.000 pentru cea din argint și 5.000 pentru tombac cuprat. Prețurile stabilite sunt de 23.000 lei pentru moneda din aur, 630 lei pentru cea din argint și 250 lei pentru cea din tombac cuprat (fără TVA), fiecare incluzând materialele de prezentare aferente.

Aceste monede comemorative au putere circulatorie pe teritoriul României și pot fi achiziționate prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

