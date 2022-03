Beneficiile unui abonament medical privat 

Sursa foto: Shutterstock

Sanatatea ta este cea mai importanta. Tocmai de aceea, prevenirea bolilor este esentiala pentru o viata sanatoasa. Acesta este rolul analizelor medicale efectuate cel putin o data pe an, daca nu exista afectiuni simptomatice care necesita monitorizare si o evaluare mai atenta.

Este mult mai usor sa ai grija de sanatatea ta cu ajutorul abonamentelor medicale individuale. In prezent, de astfel de abonamente pot beneficia atat adultii, cat si copiii.

Beneficiile abonamentului medical privat pentru adulti

Un abonament medical are scop de preventie si poate include un pachet de beneficii, precum:

un set anual de analize de laborator gratuite;

numeroase discounturi pentru servicii de imagistica si alte investigatii medicale.

consultatii si controale gratuite la medicina generala si medicina interna;

discount oferit la consultatii in camera de garda a spitalelor;

reducere la testarea RT-PCR (in cazul in care pacientul prezinta simptome de COVID-19;

consultație stomatologică anuală gratuită, dar și un periaj profesional și detartraj.

Beneficiile abonamentului medical privat pentru copii

Grija pentru dezvoltarea sanatoasa si armonioasa a copiilor este de inteles, tocmai de aceea clinicile medicale pun la dispozitia parintilor abonamentul medical pentru copii cu urmatoarele beneficii:

consultanta medicala prin telefon, in cazul unor urgente medicale;

set de analize de laborator anuale gratuite;

discounturi semnificative la consultatii si controale pediatrice;

discount la schema obligatorie de vaccinare;

discounturi la investigatiile imagistice si chirurgie pediatrica.

Prin intermediul acestor abonamente individuale, pacientii beneficiaza de asistenta medicala ori de cate ori au nevoie, la cei mai buni medici specialisti, in clinici si hyperclinici renumite de pe intreg teritoriul tarii.

Ai toate motivele sa alegi un abonament medical privat:

Abonamentul medical privat te poate ajuta sa previi posibile afectiuni. Acesta include un pachet de beneficii, precum analize de laborator, controale, consultatii, investigatii de specialitate efectuate in cadrul unor clinici renumite si performante, echipate cu cea mai noua aparatura medicala si deservite de medici si asistenti foarte bine pregatiti. Preturile abonamentelor sunt accesibile si variaza in functie de tipurile de servicii si avantaje oferite in fiecare pachet.

In ceea ce priveste abonamentul medical privat pentru copii, acesta este necesar atat pentru dezvoltarea armonioasa si sanatoasa a copilului, cat si pentru linistea parintilor care doresc sa isi stie copilul in siguranta din punct de vedere medical.

Persoanele interesate de astfel de abonamente pot opta pentru unul dintre abonamentele MedLife. Ulterior, se poate selecta intervalul pentru care se plateste abonamentul (trimestrial, semestrial sau anual), se completeaza si se semneaza contractul online, iar apoi plata se face exclusiv online.

In consecinta, abonamentele medicale asigura:

monitorizarea starii de sanatate a abonatului. Toate abonamentele individuale includ consultatii si controale la medicina generala, medicina interna, dar si alte specialitati, fie cu discount sau chiar gratuit, in functie de abonamentul ales.

discounturi semnificative sau gratuitate la o serie de consultatii, controale si analize necesare pentru stabilirea unui diagnostic complet.

asistenta medicala oricand ai nevoie si acces la cele mai bune echipe de medici in sute de clinici, puncte de recoltare, hyperclinici si spitale.

Un lucru este cert, abonamentul medical individual il ajuta pe pacient sa beneficieze de servicii medicale la cele mai inalte standarde de calitate.

