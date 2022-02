Avantajele unui espressor automat 

Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi din lume a cărei producție a evoluat foarte mult de la origini. În prezent există multe modalități de preparare datorită gamei largi de diferite aparate, dar espressorul rămâne regina de necontestat a pieței.

Născut la Torino la sfârșitul secolului al XIX-lea, espresso-ul a devenit rapid un simbol al culturii italiene a cafelei, aparatul perfect cu care baristii pregătesc cea mai bună cafea din lume. Astăzi ne putem bucura de cea mai bună cafea acasă datorită inovației aparatelor de uz casnic, dar de unde știi pe care să o cumperi?

Espresso-ul în stil italian rămâne piatra de temelie a oricărui barista. Este baza unei cafenele de specialitate și punctul de plecare pentru a evalua dacă este posibilă prepararea unei cafele de calitate. În Italia espresso-ul este cafeaua fiecărei zile, cea care se bea în orice moment și care urmează un întreg ritual. Orice loc din țară are un espressor bun, acesta fiind singurul cu care se poate prepara o cafea autentica dupa tradiția italiană. Aceste aparate încălzesc apa pentru a obține o presiune mare care trece prin cafeaua măcinată pentru a face infuzia. Se realizează astfel o extracție adecvată care captează toată savoarea și aroma boabelor de cafea.

Espresso-ul perfect italian este recunoscut prin intensitatea aromatică, culoarea închisă omogenă și echilibrul aromelor sale. Doar cu un espressor poți obține spuma caracteristică, imposibil de realizat cu alte metode precum aparatele de cafea cu infuzie la rece sau cu filtru. O cafea bună începe cu materia primă, boabele, și vom obține maximul de aromă doar dacă sunt măcinate în acest moment. Când este deja măcinată, cafeaua începe să oxideze și să-și piardă rapid aroma, motiv pentru care un bun barista macină doar exact cantitatea de boabe necesară pentru a face fiecare băutură la un moment dat.

Un espressor automat precum De’Longhi Magnifica S ECAM21117B este cel mai bun pariu pentru a savura acasă cafeaua autentică italiană, personalizând cu ușurință rețeta. Trebuie spus că aparatele automate de cafea Delonghi sunt grupate în trei serii sau generații, care sunt denumite cronologic ESAM, ECAM si ETAM. ESAM-urile sunt cele mai vechi (începutul anilor 2000), ECAM-urile au apărut mai târziu (sfârșitul anilor 2000) și, în sfârșit, aparatele de cafea din gama ETAM sunt cele mai recente apărute pe piață.Important de menționat este că, această savuroasă băutură, espresso-ul vieții, va avea același gust, la fel de bun, unic, indiferent de ce alegeți, deoarece procesul de preparare a cafelei este în esență același în toate modelele și seriile de aparate de cafea super-automate Delonghi.

Cu un espressor automat este foarte ușor să te bucuri de o cafea autentică italiană acasă, datorită simplității și posibilităților de rețetă oferite de aparatul de cafea automat. De aceea, este un pariu sigur pentru adevărații iubitori de cafea, care solicită cea mai ridicată calitate, până la ultima picătură.

