Avantaje versus dezavantaje ale unor centrale termice pe gaz. Balanta inclina clar decizia!

Exista un echipament pentru incalzire care sa ofere confort si siguranta, fara sa implice cheltuieli exagerate? Raspunsul este pozitiv si poate fi confirmat de toti cei care au optat pentru incalzirea cu centrale termice pe gaz.

Fiecare alegere pe care o faci are puncte tari si puncte slabe. Asa stau lucrurile cu toate echipamentele de incalzire, indiferent daca folosesc curent electric, carbune, lemne, peleti sau orice alt combustibil. Totusi, dintre toate, cele pe gaz se remarca printr-un numar mai mare de avantaje, comparativ cu dezavantajele.

Beneficiile folosirii unei centrale termice pe gaz

Avantajele sunt multiple si foarte clare, cei mai multi romani avand in vedere urmatoarele considerente, atunci cand fac o astfel de investitie:

• centralele de acest tip sunt eficiente atat la incalzirea spatiilor mici si medii, cat si a celor cu o suprafata mai mare;

• pot fi utilizate cu succes pentru toate tipurile de instalatii de incalzire;

• au un randament ridicat, care poate fi imbunatatit si mai mult cu ajutorul unui sistem de automatizare;

• pot fi reglate cu usurinta cu ajutorul unui termostat;

• au dimensiuni relativ compacte, astfel incat nu ocupa mult spatiu;

• nu este nevoie de spatiu suplimentar pentru depozitarea de combustibil solid, asa cum stau lucrurile in cazul centralelor pe lemne, peleti sau carbune;

• este de asteptat ca, pe termen lung, pretul gazelor sa se mentina la un nivel avantajos, comparativ cu cel al energiei electrice sau al altor combustibili. Un argument important in acest sens este reprezentat de rezervele de gaze naturale recent descoperite in Marea Neagra, pe care Romania se pregateste sa le exploateze.

Dezavantajele folosirii unei centrale termice pe gaz

In ciuda beneficiilor evidente, un astfel de echipament nu poate fi folosit de toata lumea, din cauza accesului restrans la reteaua de gaze naturale. De asemenea, trebuie amintit faptul ca exploatarea gazelor are consecinte directe asupra mediului inconjurator, chiar daca, din acest punct de vedere, lucrurile stau considerabil mai bine decat in cazul incalzirii pe lemne sau carbune.

La instalare este necesara montarea unor elemente suplimentare de siguranta. In plus, centrala necesita verificari mai frecvente si o ingrijire atenta, pentru a elimina total riscul emisiei de gaze.

Tragand linie si facand comparatie, devine evident faptul ca avantajele implicate de utilizarea unei centrale termice pe gaz sunt mult mai mari decat dezavantajele.

Ariston Alteas One Net, una dintre cele mai inspirate alegeri!

Centrala termica in condensare Ariston Alteas One Net 24 EU 24 KW asigura o eficienta sezoniera de pana la 94%. La cumparare, este furnizata impreuna cu un termostat cu control prin internet si cu sonda externa, precum si accesorii de termoreglare cu ajutorul carora clasa energetica ajunge la A+. In cazul in care accesoriile nu sunt instalate, clasa energetica este A.

Ariston Alteas One Net este recunoscut drept unul dintre modelele de centrale termice pe gaz care asigura confort deplin. Este echipata cu functiile Auto, Confort, Autodiagnoza activa si Programare orara. Pompa de modulare si panourile izolatoare asigura o performanta silentioasa.

Este dotata, de asemenea, cu ecran LCD cu text complet si meniu intuitiv, din care poti seta cu usurinta temperatura potrivita, pentru confort, siguranta si armonie deplina in familie.

