Ai obosit sa-l adormi in brate? Apeleaza la cosulete pentru bebe!

E placut sa-l tii mereu in brate, dar nu este si usor! Ai obosit sa-l adormi in brate si nici tu, nici bebe nu va odihniti asa cum trebuie? Atunci trebuie sa schimbi strategia, iar solutia testata si care functioneaza la toti bebelusii este atat de simpla: cosulete pentru bebe.

Cosulete bebe: de ce sunt solutia ideala?

Cosuletele pentru bebelusi sunt unul dintre accesoriile care nu ar trebui sa lipseasca din viata puiului tau. Un astfel de obiect va asigura linistea si siguranta celui mic, dar si a parintilor.

Cosuletele sunt solutia ideala, deoarece imita fidel mediul din burtica mamei, atunci cand bebe avea la dispozitie un spatiu restrans. Acest artificiu si faptul ca poate atinge cu manutele marginile babynest-ului il vor face pe cel mic sa se simta in siguranta si ofera cele mai bune conditii de adaptare la viata externa a micutilor. Un astfel de mini-patut are urmatorele atuuri:

1. Limiteaza spatiul bebelusului in cosulet si ii ofera mai multa siguranta;

2. Marginile laterale moi il protejeaza pe bebe si ii asigura un somn sigur si linistit;

3. Este foarte usor de manevrat si purtat, devenind un ”patut portabil”, astfel incat il poti lua cu tine oriunde si sa fii sigur ca bebelusul va dormi bine, in mediul lui obisnuit;

4. Poti dormi cu bebe in pat, alaturi de tine, insa in deplina siguranta, protejat de accidente neprevazute care ar putea interveni pe durata somnului. Astfel, copilasul va dormi in siguranta, in timp ce parintii se bucura de apropierea si sentimentul de protectie pe care i-l ofera si care este atat de important pentru buna dezvoltare emotionala a acestuia;

5. Cosuletele pot fi transformate cu usurinta in salteluta pentru schimbat scutece sau joaca, cat si pentru efectuarea exercitiilor fizice atat de importante pentru dezvoltarea sa motrica optima.

Modele de cosulete bebe:

1. Baby nest – este unul dintre cele mai populare modele, dotat cu salteluta permanenta, ce nu modifica pozitia naturala a corpului. Acest model este preferatul parintilor, deoarece face tranzitia usoara spre mutarea in patut treptat. Astfel, bebelusul va avea timp sa se acomodeze treptat cu patutul cel nou si nu va resimti brusc mutarea din patul parintilor in propriul sau spatiu;

2. Cosulet cu saltea dubla – este extrem de asemanator cu celelalte modele de cosulete pentru bebe si se face remarcat prin faptul ca bebelusul adora sa doarma in el. Este usor de mutat dintr-o camera in alta, astfel incat sa poti sa-l porti cu bebe peste tot cu tine, chiar si la dus sau la bucatarie. Atentie! Cosuletele trebuie asezate mereu doar pe suprafete plane!

Acest model este dotat cu doua saltele detasabile, realizate din spuma de memorie.

3. Cosulet cu arcada pentru jucarii – este potrivit nu doar pentru perioada somnului, ci va deveni si locul de joaca preferat al micutului tau. Copilul va fi atras de jucariile agatate pe arcada, care vor contribui si ii vor stimula dezvoltarea abilitatilor senzoriale, concentrare, atentie, imaginatie si stimularea simturilor.

Magazinul online buy4baby.ro are o gama variata de cosulete pentru bebe, care sa cucereasca si cel mai pretentios bebelus. Somnul este extrem de important pentru o dezvoltare corecta si buna, asa ca nu trebuie ignorat. Navigheaza pe site si alege modelul care se potriveste cel mai bine micutului tau pentru a-l ajuta sa doarma bine si in siguranta.

Autor: iAgency

The post Ai obosit sa-l adormi in brate? Apeleaza la cosulete pentru bebe! appeared first on casamea.ro.