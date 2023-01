8 beneficii ale turmericului

Sursa foto: Shutterstock.com

Turmericul este un condiment de culoare galbenă-portocalie, utilizat, în special, în bucătăria asiatică. În India, această plantă a fost folosită timp de mii de ani pentru proprietățile sale medicinale, iar știința confirmă unele beneficii pentru sănătate.

Efectele pozitive ale turmericului se datorează compusului său activ, numit curcumin, care se găsește și sub formă de supliment alimentar. Pentru ca acesta să fie absorbit optim în organism, trebuie consumat în combinație cu piperul negru.

Descoperă ce beneficii poate aduce turmericul pentru sănătate!

Scade stresul oxidativ

Curcuminul este un puternic antioxidant, care neutralizează radicalii liberi și ajută astfel organismul să lupte împotriva stresului oxidativ. Radicalii liberi sunt molecule reactive care au efecte nocive asupra ADN-ului, favorizând procesele de îmbătrânire și apariția afecțiunilor cronice. Prin efectele sale antioxidante, turmericul oferă protecție sănătății împotriva bolilor (1).

Bineînțeles, este important să ai o alimentație echilibrată în general, deoarece consumul de turmeric nu poate înlocui un stil de viață sănătos.

Scade inflamația

Printre beneficiile turmericului se numără, de asemenea, proprietățile antiinflamatorii. Această plantă reduce inflamația cronică, care este implicată în apariția unor afecțiuni precum sindromul metabolic, bolile cardiovasculare și cancerul (1).

De asemenea, cercetările au arătat că administrarea de capsule cu 400-600 mg turmeric de 3 ori pe zi reduce inflamația la nivelul articulațiilor la pacienții cu artrită (2).

Reduce riscul de boli cardiovasculare

Turmericul poate reduce riscul de afecțiuni cardiovasculare, cum ar fi ateroscleroza, atât prin proprietățile antioxidante și antiinflamatorii, dar și prin îmbunătățirea funcției endoteliale. Endoteliul este stratul de la interiorul vaselor de sânge, implicat în diferite procese, cum ar fi cele de coagulare. Disfuncția endoteliului este un factor de risc pentru bolile cardiovasculare (1).

Ajută la prevenirea cancerului

Studiile au demonstrat că suplimentele alimentare care conțin curcumin ajută la prevenirea cancerului, însă pot fi utilizate și ca adjuvant în tratamentul anumitor tipuri de cancer. Acest compus ar putea ajuta la distrugerea celulelor canceroase și la reducerea răspândirii tumorilor (1). În orice caz, pacienții cu neoplazii pot lua suplimente alimentare doar cu acordul medicului.

Ar putea proteja sănătatea creierului

Turmericul ar putea îmbunătăți memoria și atenția, dar ar putea oferi și o oarecare protecție împotriva unor afecțiuni neurologice (cum ar fi boala Alzheimer) sau depresiei. Aceste beneficii se datorează faptului că turmericul crește nivelul unei proteine din creier (BDNF – factorul nootrofic derivat din creier) (1).

Poate îmbunătăți funcția hepatică

Ficatul metabolizează tot ceea ce consumăm, inclusiv medicamente și suplimente. Prin acțiunea sa antioxidantă, turmericul poate proteja ficatul de efectele negative ale toxinelor. Persoanele care se află sub tratament medicamentos cronic pot beneficia astfel de pe urma consumului de turmeric (2).

Poate reduce durerea în osteoartrită

Conform cercetărilor, administrarea zilnică de 800 mg turmeric sub formă de supliment alimentar poate ajuta la ameliorarea durerii de genunchi la persoanele cu osteoartrită. Se pare că, în acest caz, turmericul este la fel de eficient ca ibuprofenul (3).

Poate îmbunătăți digestia

Datorită efectelor antiinflamatorii, turmericul ar putea susține digestia, având potențial în ameliorarea sindromului de intestin iritabil. De fapt, acesta a fost utilizat în medicina Ayurvedică pentru tratarea unor afecțiuni digestive. Totuși, efectele sale asupra digestiei nu sunt încă dovedite științific (2).

Așadar, turmericul merită inclus în dietă, datorită beneficiilor importante pe care le are pentru sănătate. Pentru a te bucura de acestea, urmează o alimentație variată și echilibrată! Este important de reținut, însă, că turmericul nu înlocuiește medicația recomandată de medic.

Referințe:

Gunnars, Kris. “10 Proven Health Benefits of Turmeric and Curcumin.” Healthline, Healthline Media, 14 Mar. 2021, www.healthline.com/nutrition/top-10-evidence-based-health-benefits-of-turmeric. Accessed 22 Jan. 2023.

‌Ware, Megan. “Everything You Need to Know about Turmeric.” Medicalnewstoday.com, Medical News Today, 24 May 2018, www.medicalnewstoday.com/articles/306981. Accessed 22 Jan. 2023.

‌Kuptniratsaikul, Vilai, et al. “Efficacy and Safety of Curcuma Domestica Extracts in Patients with Knee Osteoarthritis.” The Journal of Alternative and Complementary Medicine, vol. 15, no. 8, Aug. 2009, pp. 891–897, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19678780/, 10.1089/acm.2008.0186. Accessed 22 Jan. 2023.

The post 8 beneficii ale turmericului appeared first on casamea.ro.