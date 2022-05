4 motive să lucrezi cu un arhitect de interior/designer de interior 

Îți dorești să începi un proiect de amenajare și să apelezi la un arhitect de interior sau designer de interior, dar nu prea știi la ce să te aștepți. Poate ai o idee vagă în urma unor emisiuni de la televizor sau a unor articole de prin reviste, însă această profesie este mult mai complexă decât pare.

Dacă îți dorești să afli mai multe despre beneficiile de a lucra cu un profesionist, îți expunem mai jos câteva motive pentru care să apelezi la serviciile unui arhitect sau designer de interior.

Te ajută să îți duci la capăt proiectul cu un buget realist. Înainte de a începe orice lucrări de amenajare, un designer îți poate spune dacă ceea ce îți dorești este realizabil și mai ales cu ce costuri. Poate te-ai gândit la eliminarea unor pereți din apartament pentru a mări funcțiunile, cum ar fi să unești camera de zi cu bucătăria. Acest lucru implică aprobări și verificări ale structurii de rezistență plus mulți bani pentru execuție sau costurile ascunse precum cele privind eliminarea deșeurilor rezultate în urma lucrărilor.

Apoi, este important să fii sincer cu designerul. El are nevoie săștie încă de la început ce buget ai la dispoziție. Acest lucru îl va ajuta să gândească proiectul într-o anumită direcție pentru a rămâne în limitele menționate de tine. În plus, arhitectul, prin prisma profesiei sale, are acces la o listă largă de produse sau materiale deja testate, ba chiar și prețuri exclusive. Aceste recomandări sunt valoroase pentru bunul mers al viitorului tău proiect de amenajare.

Atât un designer de interior cât și un arhitect de interior te poate ajuta să economisești timp. Profesioniștii pot oferi acces la o gamă largă de mostre și materiale care au fost preselectate de la furnizori deja testați. Un designer de interior va simplifica foarte mult procesul de căutare a materialelor și finisajelor, prezentându-le pe cele potrivite proiectului, mai degrabă decât o gamă copleșitoare de opțiuni. Designerii se pot uita la sute de mostre de piatră, gresie, faianță, tapet, țesături sau accesorii sanitare înainte de a veni cu cele mai bune trei sau patru opțiuni.

În plus, dacă optezi pentru varianta în care arhitectul să fie implicat și la partea de urmărire a execuției din șantier, vei avea mult timp salvat. Acest lucru presupune că nu vei fi nevoit să fii zi de zi prezent lângă echipele de meșteri pentru a urmări felul în care sunt implementate cerințele proiectului. Orice detaliuprecum măsurătorile mobilierului sau poziționarea prizelor, toate pot constitui probleme la care nu ai nevoie să te gândești pentru ca profesionistul urmărește ca acestea să fie corect realizate.

Lucruri imprevizibile pot apărea oricând și deseori necesitădecizii rapide. Un profesionist va ști cum să rezolve aceste provocări astfel încât să evite blocajele de orice fel.

Designerii văd imaginea de ansamblu și gândesc amenajarea ca un concept unitar. Acest lucru înseamnă că întreg spațiul este gândit în fiecare detaliu al său și, în același timp, imaginat într-un întreg în care toate detaliile au sens, comunică între ele prin culori, finisaje și texturi, fiind percepute în final ca armonioase sau coerente.

Într-o perspectivă mai simplificată, îți vei spune că este mai ușor să intri într-un magazin, să cumperi un set de mobilier expus și să-l aduci acasă pentru a decora camera de zi. Dar setul respectiv se va potrivi oare cu spațiul tău din apartament? Vor fi ele toate elementele în armonie stilistică, de la culori, la circulații, la dimensiuni? Un profesionist va aborda într-o manieră creativăspațiul și îți va oferi idei și soluții la care nu te-ai fi gândit niciodată. Piese de mobilă din stiluri diferite cu care va descrie un stil eclectic reușit sau tematică cromatică reluată subtil în fiecare zonă pentru a descrie coerența amenajării, iată doar câteva exemple în acest sens.

Un profesionist poate vedea potențialul unui spațiu. Când vine vorba de amenajarea casei tale, profesioniștii în designul de interior pot vedea nu numai limitările, ci și potențialul. Este ușor să pici în capcana unor preconcepții de amenajare sau a unor tipare de mobilare pentru fiecare cameră în parte și să crezi că nu există alte opțiuni sau abordări stilistice. Dar viziunea unui arhitect de interior sau designer te poate ajuta să exploreziposibilități pe care nu le-ai luat în considerare. Fie că plănuieștio renovare majoră sau doar o amenajare punctuală, un profesionist în design te poate ajuta să obții maximum din spațiul pe care îl ai la dispoziție.

