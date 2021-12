3 puncte forte, la propriu si la figurat, ale unui dulap metalic

Daca esti in cautarea unor solutii eficiente de depozitare a obiectelor, a consumabilelor, a diverselor produse de curatenie sau a substantelor toxice, ia in considerare un dulap metalic. Disponibil in mai multe dimensiuni si culori, acesta este durabil, rezistent, usor de curatat si de intretinut.

Se poate folosi in interior, dar si in exterior, acasa sau la munca, in medii variate de temperatura si de umiditate. Este o solutie de stocare foarte versatila care isi gaseste aplicabilitate in domeniul industrial, medical, alimentar sau educational. Totodata, este o investitie inteligenta care ofera mai multe beneficii si se remarca prin cateva puncte forte, la propriu si la figurat.

Caracteristicile forte ale unui dulap metalic

● Are structura de rezistenta solida si poate fi folosit in deplina siguranta pentru a depozita obiectele grele. De asemenea, face fata foarte bine fortelor de impact.

● Este realizat din tabla de otel de calitate si acoperit cu vopsea ignifuga rezistenta la coroziune, variatii de temperatura, umiditate si substante chimice.

dulap metalic

● Este prevazut cu usi care se pot incuia si care cresc gradul de securitate a obiectelor depozitate, dar si a oamenilor. Alte caracteristici ale acestui tip de dulap

● Este extrem de versatil. Il poti gasi in variante special concepute pentru a depozita substante toxice periculoase sau produse farmaceutice, pentru a fi folosit in vestiare, in scoli, universitati, sali de sport sau de fitness.

● Face fata foarte bine variatiilor de temperatura si umiditatii, iar vopseaua trebuie refacuta foarte rar.

● Majoritatea modelelor au rafturi reglabile sau detasabile si se pot adapta foarte usor necesitatilor.

● Se curata rapid cu o solutie de detergent cu apa si cu un burete. Cele din exterior pot fi spalate si mai usor, o data sau de doua ori pe an, cu un furtun de gradina.

● Chiar daca este solid si rezistent, nu cantareste mai mult decat un dulap obisnuit. Acest lucru este un avantaj pentru ca se poate muta usor si, totodata, poate fi pozitionat pe orice tip de podea fara sa o deterioreze.

● Are suprafete neporoase care nu pot fi afectate de lichide, bacterii, ciuperci sau mucegai. Astfel, cu igienizarea si curatenia obisnuite, este redus sesizabil riscul contaminarii incrucisate, motiv pentru care acest dulap se poate utiliza si in industria alimentara sau medicala.

Este o achizitie sustenabila

Materialele din care este confectionat un dulap metalic sunt reciclabile. Principalele elemente care apar in constructia acestora pot fi recuperate si refolosite. Prin urmare, acest tip de dulap este sustenabil si, daca esti preocupat de problemele de mediu cu care ne confruntam, il vei considera o achizitie potrivita.

Beneficii pe care le aduce spatiului de lucru

Un dulap metalic are un aspect placut si, pentru ca este usor de curatat si de intretinut, se va mentine fara probleme multi ani. Intrucat ofera spatii de stocare si de depozitare adecvate, te ajuta sa pastrezi un mediu de lucru ordonat si bine organizat. Astfel, vei lucra mai eficient si te vei simti mai bine.

Mobilierul destinat depozitarii si organizarii obiectelor, acasa sau la munca, este o achizitie importanta. Investeste inteligent si alege un dulap metalic potrivit necesitatilor tale care sa treaca cu succes testul functionalitatii, al durabilitatii si al rezistentei in timp!

Autor: iAgency

