Societatea de Transport Public Timișoara a acumulat datorii de peste 111 milioane de lei. Nu a plătit contribuțiile la pensii și sănătate

Situație dezastruoasă la Societate de Transport Public Timișoara. Compania de transport municipal a acumulat datorii de peste 111 milioane de lei, după ce nu au plătit contribuțiile la pensii și sănătate, dar și impozitul pe încasări.

Compania de transport municipal a fost organizată ca regie până în anul 2017, se află în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara și are capitaluri poprii negative începând cu anul 2016. Chiar dacă compania de transport a înregistrat un maxim istoric al cifrei de afaceri de 131.074.099 lei, compania a înregistrat profit în pierdere de 1.678.199 lei. Numărul angajaților este în creștere, după ce în anul 2021 compania deține 1136 de angajați, față de 1.036 în 2020 și 993 în 2019.

În ultimii 5 ani societatea nu a apărut pe lista datornicilor la bugetul de stat

La cea mai recentă actualizare a datoriilor pe care societatea le are la bugetul de stat, inspectorii ANAF au constat că la finalul trimestrului III al acestuia an, societatea de transport a municipalității are datorii imense. Unele datorii provin din ultimii 5 ani, însă până la data menționată mai sus ANAF nu a constat datoriile imense ale societății de transport și nu au apărut pe lista datornicilor la bugetele de stat.

Până la data de 30 septembrie 2022, societatea de Transport Public Timișoara SA a înregistrat obligații restante la bugetul de stat în cuantumul de 111.300.043 lei, după cum urmează:

Citește articolul integral pe Puterea.ro!