Ce să plantezi în grădină în martie: flori și plante de crescut

Odată cu venirea lunii martie, primăvara este la noi și este momentul ideal pentru a planta flori și plante cu care să împodobim grădina, dar și pentru a avea la dispoziție multe produse gustoase de sezon cu care să pregătim rețete delicioase. Să aflăm mai jos ce să plantăm în martie în grădină.

Ce să faci în grădină în martie

Primul lucru de făcut în grădină în luna martie este să ai grijă de solul pentru transplantare. La sfarsitul sezonului de iarna solul trebuie sa aiba consistenta potrivita pentru a fi lucrat. De fapt, după ploi, solul este de obicei moale și bogat în humus, prin urmare este destul de fertil și garantează o creștere luxuriantă și o recoltă abundentă, conform Idei Practice.

Treburile din martie în grădină implică refacerea pământului și adăugarea de compost matur. Pentru cele mai bune rezultate, este recomandabil să folosiți îngrășăminte organice precum gunoi de grajd, precum și îngrășăminte care conțin minerale esențiale pentru dezvoltarea sănătoasă a plantelor, precum potasiu, azot și fosfor.

Înainte de plantare trebuie să așteptați câteva zile, pentru a lăsa să acționeze îngrășământul care va întări rădăcinile răsadurilor. După ce s-a procedat cu transplantul, este necesară udarea cu o anumită frecvență, de preferință folosind apă la temperatura camerei, pentru a preveni deteriorarea culturilor de către șocul termic indus.

De asemenea, trebuie să îndepărtăm buruienile care apar inevitabil și care pot deteriora răsadurile, așa că este esențial să le ținem sub control și să sapăm pământul, sau să le dezrădăcinăm manual.

Ce să semănați în grădină în martie

Ce să plantezi în grădină în martie? Odată ce solul a fost pregătit, se poate începe însămânțarea. Sunt multe plante si flori care pot fi semănate, printre care dovlecei, sfeclă, cicoare, morcovi, ceapă, vinete, mazăre, salată verde, roșii, praz, napi, pătrunjel, dovleci și ridichi.

În această perioadă începem și semănatul pentru a crea stratul ierbos al pajiștilor și pentru a putea avea o poiană înfloritoare în lunile următoare. Unele plante au nevoie de un mediu încălzit și protejat pentru a crește, iar un pat de semințe încălzit este folosit pentru a obține fructe bune.

Pentru a semăna aceste plante în paturi de semințe, trebuie să vă bazați pe fazele lunii. Cu luna în descreștere poți pune țelină și andive în paturi de semințe, în timp ce cu luna în creștere poți semăna busuioc, roșii și ardei.

Flori de plantat în grădină în martie

Îngrijirea grădinii în luna martie înseamnă și a o face mai frumoasă și mai armonioasă. Pe langa plantele de gradina din martie pentru a culege fructe gustoase pe care sa le savurezi in timpul sezonului de vara, poti planta si multe flori minunate pentru a colora spatiul exterior.

Care sunt florile de plantat în grădină în martie? Margaretele sunt, fără îndoială, cele mai comune flori primăvara și pot fi cultivate în grădină, creând colțuri foarte frumoase. Pentru a le face să crească luxuriante, aveți grijă să le plasați într-un loc în care să poată primi multă lumină. Plantarea margaretelor este ușoară, doar sădiți câteva semințe, acoperiți-le cu un strat subțire de pământ și udați-le în mod regulat pentru a permite florii să crească perfect.

Primulele sunt excelente pentru a crește în martie, deoarece au tot spațiul necesar în grădină pentru a putea crește robust și sănătos.

Camelia poate fi plantată și la umbră parțială, plantă potrivită pentru a rezista în aer liber, evitând însă plasarea ei în punctele în care soarele ajunge direct. Frumoase în toate culorile, alb, roșu sau roz, cameliile sunt uimitoare și îmbogățesc grădina cu prezența lor.

Ciclamenul este, de asemenea, o plantă ideală de plantat în grădină în luna martie și are nevoie de multă lumină. Disponibilă în multe soiuri și culori, de la roz la violet sau alb, această floare poate trăi până la cinci ani și poate produce în fiecare an flori foarte colorate și parfumate.

Lalelele sunt potrivite si pentru gradina, fantastice pentru numeroasele varietati de culori disponibile. Aranjați plantele într-un loc aerisit la umbră parțială și udați-le în mod regulat în timpul înfloririi, cel puțin o dată la două zile.

De asemenea, poti crea garduri vii splendide alegand plante vii si colorate precum bergenia, fuchsia care sa fie aranjate in grupuri pentru a crea un intreg colorat care iese in evidenta in gradina.