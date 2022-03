Cautati cele mai bune servicii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie? Compania DDD certificata CEPA are solutia!

Inca din cele mai vechi timpuri, oamenii au facut tot posibilul sa-si mentina sanatatea, prin curatarea mediului in care traiesc si isi desfasoara activitatile, dar si prin pastrarea unei igiene personale corespunzatoare, cat si printr-un regim echilibrat de viata.

Un pericol foarte mare pentru sanatatea si chiar viata omului, poate fi reprezentat de aparitia daunatorilor precum rozatoarele sau insectele care isi pot face aparitia atat in propriile locuinte, cat si in acele spatii in care lucram zi de zi la job.

In general, insectele printre care acei gandaci de bucatarie isi fac aparitia la bloc, pe cand la casa, exista un risc mult mai mare sa isi faca aparitia rozatoarele, de regula soarecii. Acesti daunatori sunt extrem de periculosi din cauza faptului ca vin din medii insalubre, din gunoaie si conducte sau canale, fiind atrase de zonele cu umezeala si hrana, in mod cert, bucataria fiind principala tinta.

Soarecii si gandacii aduc microbi in casele noastre si pot infesta si alimentele, dar mustele si tantarii sunt de asemenea insecte foarte periculoase, pentru ca interactioneaza cu sangele omului. Astfel de insecte produc intepaturi, introduc un ac in pielea omului cu microbi si asa pot cauza afectiuni sau chiar boli grave. Sunt si paraziti despre care nu se vorbeste fie deloc, fie foarte rara, pentru ca oamenilor le este de foarte multe ori rusine sa pomeneasca plosnitele si puricii ori chiar paduchi, dar asta nu inseamna ca acestea nu exista.

O casa curata reprezinta un mediu ideal pentru sanatatea familiei dumneavoastra si este necesar sa o pastrati ca atare, iar la nevoie, sa apelati la firme specializate si autorizate pentru acele servicii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie.

Un bun exemplu de firma cu ajutorul careia puteti scapa rapid de astfel de probleme, este Compania DDD care este capabila sa realizeze si o deratizare, dezinsectie si dezinfectie foarte eficiente in locuinta dumneavoastra ta, cat si in sedii de firme sau institutii.

Profesionistii de la aceasta firma dispun de toate armele necesare pentru a eradica toti daunatorii de care oamenii se tem si care pot patrunde in imobilele in care ne petrecem majoritatea timpului. In mod sigur, daca va doriti siguranta din acest punct de vedere, este necesara interventia profesionistilor, fiindca acestia stiu cum sa va scape eficient de acesti intrusi periculoasi si dispun de toate solutiile necesare proceselor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, solutii care sunt autorizate si avizate de Ministerul Sanatatii.

Un real avantaj de care va puteti bucura si pentru care puteti avea garantia faptului ca daca veti apela la Compania DDD, veti face cea mai buna alegere, se refera la faptul ca, aceasta firma de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, este acreditata CEPA.

Ce inseamna o firma DDD acreditata CEPA? O firma acreditata CEPA, inseamna o firma care opereaza la standarde cu adevarat inalte si care a fost recunoscuta pentru serviciile profesionale pe care le pune la dispozitia clientilor, indiferent ca discutam despre persoane fizice sau despre persoane juridice, scopul fiind acela de a eradica orice problema referitoare la aparitia dauntorilor si igienizarea ulterioara a spatiilor vizate.

Pentru cei care nu cunosc domeniul, o acreditare CEPA precum este cea obtinuta de Compania DDD, este o schema de audit aliniata cu standardul CEN [EN] 16636, de catre organizatia non-profit „ASBL”, CEPA #TheGoodPestManager. Scopul acestei acreditari este de a actiona ca un standard industrial si de garantie a practicilor de gestionare a daunatorilor pregatite profesional ale profesionistilor certificati, urmarind in acelasi timp cele mai inalte standarde in sanatatea publica si igiena.

Procesul de certificare in sine este realizat de organisme externe de certificare la nivel national in tarile in care certificarea este disponibila. Asa-numitele „organisme de certificare” ale CEPA Certified platesc o taxa asociatiilor nationale membre ale CEPA de gestionare a daunatorilor, ca parte a asigurarii conformitatii si controlului certificarii si auditului profesional, in cazul in care nu exista membri ai asociatiilor nationale ale CEPA #TheGoodPestManager, acea taxa (330 EUR) este platita direct catre CEPA #TheGoodPestManager.

Veniturile din platile taxelor sunt utilizate pentru a asigura conformitatea cu practicile stabilite in standardul certificat CEPA. CEPA #TheGoodPestManager se asigura ca structura organizatorica a schemei certificate CEPA ramane independenta si ca este condusa de experti voluntari in domeniu, actionand astfel ca o garantie generala a obiectivelor schemei si asigurand implementarea uniforma si profesionala a CEPA.

Este important sa apelati la profesionisti in domeniul deratizarii, dezinsectiei si dezinfectiei daca va doriti siguranta maxima, pericolul la care va expuneti in momentul in care daunatorii mentionati anterior, fiind extrem de mare, in special daca aveti un business in domeniul alimentar. Intr-un astfel de caz, daca sunteti descoperit ca aveti o problema cu daunatorii, pe langa faptul ca sanctiunile din punct de vedere financiar sunt foarte mari, se poate ajunge inclusiv la inchiderea unitatii. Cu ajutorul profesionistilor de la Compania DDD care este bineinteles, si o firma care utilizeaza solutii si produse cu aviz din partea autoritatilor, cu siguranta veti scapa de orice problema, chiar de la sursa. De asemenea, este de mentionat si faptul ca, deratizarea, dezinsectia si dezinfectia nu se face atunci cand problema apare, ci trebuie sa se faca frecvent, astfel incat sa preveniti aparitia daunatorilor.